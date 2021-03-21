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ألمانيا تخفض مشترياتها من الطماطم الآتية من إسبانيا بنسبة 23 في المائة

خفضت ألمانيا مشترياتها من الطماطم الاتية من اسبانيا بنسبة -23.36٪ خلال السنوات الخمس الماضية

على مدى السنوات الخمس الماضية ، تراجعت واردات الألمانية للطماطم من إسبانيا بنسبة 23.36٪ ، وفقًا لبيانات الخدمة الإحصائية ايسطاكوم

بلغ حجم الطماطم الإسبانية التي استوردتها ألمانيا في عام 2020 184.32 مليون كيلوغرام ، و هو يمثل 56.19 مليون كيلوغرام أقل من سنة 2016 ، التي ارتفعت فيهه واردات ألمانيا من الطماطم إلى 240.51 مليون كيلوغرام ، وفقًا لاورطو انفو. القيمة 284.23 مليون يورو لسنة 2020 ،هي كذلك انخفضت ولكن بشكل طفيف

من جهة اخرى، الحجم الإجمالي للطماطم المصدرة من إسبانيا في عام 2020 بلغ 728.81 مليون كيلوجرام ، أي أقل بنسبة 19.97 في المائة من الكمية المصدرة قبل خمس سنوات

فيما يتعلق بالقيمة ، ساعدت صادرات الطماطم على تحسين الميزان التجاري لإسبانيا ، حيث بلغ 934.84 مليون يورو لسنة 2020 ، أي أقل بنسبة 3.32 في المائة عن 10 سنوات سابقة