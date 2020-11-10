Forum Commentaires: Bonjour, Je suis une femme et je cherche un travail dans les champs en espagne dans une ferme fruits et… -- Contribution fort intéressante Merci peut-on avoir des donnés plus détaillées sur les besoins en irrigation ? -- ( أبحث عن مشتري للفول السوداني ( كاوكاو -- Bonsoir je suis d'origine marocaine native de France je vis en France actuellement encore je souhaite m'installer au Maroc dans… -- je suis de maroc et je veux travailler en portugal [email protected] 00212637337745 -- - Forum: -- Bonjour, Merci et bravo pour le concepteur de ce site. J’envisage de planter 22 hectares d… -- Salam à tous : Nous sommes une société d’édition et d’intégration de logiciel de gestion d… -- Salam, Je suis un MRE qui veut s’installer au Maroc prochainement. Après le Corona j’e… -- Cher Messieurs, Je m’appelle Miriam et je travaille dans le département commercial de la sociét… -- Bonjour, Nous préparons pour bientôt notre retour au Maroc. Quelle est la fourchette habituelle p… -- Si vous etes interessés par l’export, nous vous proposons de nous rejoindre: plus de 200 com… -- ايحث عن مشتري بالجملة لنبثة اكليل الجبل ازير
Accueil / مستجدات فلاحية / أخبار فلاحية وطنية /  آمال الفلاحين تنتعش بفضل التساقطات المطرية الأولى
Les pluies récentes rallument lueur espoir agriculteurs
Les pluies récentes rallument une lueur d'espoir chez les agriculteurs.

 آمال الفلاحين تنتعش بفضل التساقطات المطرية الأولى

agrimaroc agrimaroc 10/11/2020 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 0 Vues

 آمال الفلاحين تنتعش بالتساقطات المطرية الأولى

نعشت التساقطات المطرية الأولى التي عرفتها العديد من مناطق المملكة خلال الأيام الأخيرة آمال الفلاحين، الذين تمكنوا، على الرغم من كل الصعوبات، من تدبير سنة طبعتها الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا وقلة الأمطار

فمع أولى التساقطات المطرية، ورغم أنه من المبكر التنبؤ بأي شيء، إلا أن الأمل في أن يكون الموسم الفلاحي 2020 – 2021 واعدا انتعش من جديد لدى الفلاحين، الذين لا يدخرون أي جهد لمواجهة مختلف الظروف الصعبة

فقد عرفت جهة الدار البيضاء- سطات، يوم الأربعاء الماضي، تساقطات مطرية تراوحت ما بين 15 ملم بالجديدة وبنسليمان و 31 ملم في المحمدية، ما أنعش آمال فلاحي هذه المنطقة التي تكتسي أهمية كبيرة بالنظر لإمكانياتها الفلاحية الهائلة

وعلى العموم، فإن التساقطات المطرية التي تأتي عند انطلاق الموسم الفلاحي، تعتبر ذات أولوية حيوية لكونها تساهم في تسهيل حرث التربة. ويعتبر هطول الأمطار خلال بداية الموسم ومع نهايته، أمرا ضروريا لتحقيق حصاد جيد. وإذا تعذر ذلك، يضطر الفلاح إلى استخدام البنية التحتية للري التي تعتبر باهظة التكلفة وتحتاج إلى الصيانة بصفة منتظمة

 الموسم الفلاحي يستوجب استعدادات مسبقة 

قبل نزول التساقطات المطرية الأولى، اجتمعت اللجنة الاستراتجية لقطاع الفلاحة لمناقشة الاستعدادات للموسم الفلاحي 2020-2021، وذلك خلال شهر شتنبر الماضي

وقد تم برسم هذا الموسم، وضع برنامج توزيع للزارعات الخريفية الرئيسية على مساحة 5,8 مليون هكتار. ومع مراعاة الموفورات من الموارد المائية والظروف المناخية المتغيرة لفصل الخريف، يخص هذا البرنامج بذور الحبوب، والقطاني الغذائية، والزراعات العلفية، والزراعات السكرية والخضروات بمجموع المناطق الفلاحية للمملكة

أما بالنسبة للتوقعات، فتبدو جيدة بالنسبة لإنتاج قطاع الفاكهة مع زيادة إنتاج الحوامض بنسبة 29 في المائة والزيتون بنسبة 14 في المائة والتمور بنسبة 4 في المائة والرمان بنسبة 2 في المائة

ومن الواضح أن الفلاحة تشكل قطاعا رئيسيا يعتمد عليه الاقتصاد الوطني لتحقيق الانتعاش على أسس متينة. والانتظارات تبدو إيجابية أيضا كما يُبرز ذلك مشروع قانون المالية برسم سنة 2021 الذي يتوقع انتعاشا للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11 في المائة، لكن مع تحقق فرضية محصول زراعي من الحبوب في حدود 70 مليون قنطار

كما وضع مشروع قانون المالية تنفيذ المشاريع الرئيسية ذات الصلة بالاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030” في صلب الاهتمامات بالنسبة للسنة المقبلة. وهي مشاريع ستساهم لامحالة في التخفيف من تأثير الأزمة والحد من خسارة مناصب الشغل، بل وخلق فرص عمل جديدة

ووفقا للأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فقد تم فقدان 258 ألف منصب شغل في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري خلال الفصل الثالث من السنة الحالية، نتيجة فقدان 260 ألف منصب شغل في المناطق القروية وخلق 2000 منصب في المناطق الحضرية

Tags

Regardez aussi

الضيعات الفلاحية رائدة الفلاحة بدون الغليفوسات

الضيعات الفلاحية رائدة الفلاحة بدون الغليفوسات التزمت شركة الضيعات الفلاحية منذ سنة 2016 بعدم استعمال …

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Newsletter
Powered by AgriSolutions
AgriMaroc.ma © Copyright 2020, Tous droits réservés.
MENU