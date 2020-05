La transformation des produits agricoles, une opportunité de taille pour le Maroc

Partager

En cette période de crise, la sécurité alimentaire représente une opportunité incontournable pour le Maroc.

A l’heure actuelle, les plans de relance des différents secteurs d’activités sont au cœur des préoccupations, et l’agriculture et l’agroalimentaire n’y échappent pas. Ainsi, selon l’expert en stratégie et en diplomatie économique, Amine Laghidi, le Maroc peut devenir un hub de transformation des produits agricoles et industriels africains destinés à l’export après la crise du nouveau coronavirus (Covid-19).



« En cette période de crise, la sécurité alimentaire représente une opportunité incontournable pour le Maroc qui peut devenir un hub de transformation des produits agricoles et industriels africains destinés à l’export catalysant la création d’emplois valorisants, mais également le développement d’un secteur économique névralgique pour beaucoup de pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale », a indiqué M. Laghidi dans une déclaration à la MAP, soulignant la nécessité de l’interdépendance et la co-industrialisation régionale vers un nouveau paradigme de commerce mondiale post-Covid-19.

Et de poursuivre: « On analyse une activité économique avec les secteurs actifs, à savoir les activités économiques primordiales, en ce moment, la sécurité alimentaire auprès de l’agriculteur, de l’industrie, du transport et de la distribution, ainsi que l’activité pharmaceutique et les activités nouvellement primordiales initiées en réponse à la crise: e-commerce, technologie, la production des masques, gels antibactériens et respirateurs artificiels ».

Avec MAP