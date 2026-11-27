Selon le Haut-Commissariat au Plan, les prix des légumes ont augmenté de 6,8 % en un mois en octobre 2026, la plus forte hausse des produits alimentaires. Depuis, la tomate a commencé à baisser au marché de gros de Casablanca, mais son effet au détail reste à confirmer.

Le panier de légumes a coûté 6,8 % de plus en octobre qu’en septembre. C’est la plus forte hausse de tous les postes alimentaires suivis par le Haut-Commissariat au Plan dans son indice des prix à la consommation, publié le 19 novembre. Les viandes suivent, avec +2,7 %, loin derrière.

L’alimentation gagne 1,6 % sur le mois et l’indice général 0,8 %. Sur un an, l’inflation atteint 1,9 %, mais l’alimentation ne progresse que de 0,3 % : la flambée d’octobre est donc récente, et elle s’ajoute à la hausse des carburants (+5 % sur le mois).

Errachidia et Settat en tête

Toutes les villes ne sont pas logées à la même enseigne. La hausse mensuelle des prix atteint 1,6 % à Errachidia, 1,4 % à Settat, 1,3 % à Guelmim et Béni Mellal, 1,2 % à Marrakech. Casablanca (+0,7 %) et Tanger (+0,6 %) restent sous la moyenne ; Al Hoceima est la seule ville en baisse (−0,3 %).

Au marché de gros, la tomate a déjà reculé

L’indice d’octobre photographie un pic. Depuis, les prix de gros ont commencé à se détendre, d’abord sur la tomate, le légume le plus regardé de l’automne. Au marché de gros de Casablanca, le bulletin du 17 novembre la donnait entre 3 et 8 DH le kilo selon la qualité, contre 4 à 9 DH une semaine plus tôt. Son prix le plus pratiqué tombait à 6,50 DH, contre 9 DH début novembre, soit un recul de 28 %, rapporte Le Matin.

Reste à savoir si la baisse atteindra le détail : transport, marges des intermédiaires et écarts de qualité freinent souvent la répercussion, souligne Le Matin. Pour le producteur, l’enjeu est inverse. Les prix d’octobre ont récompensé ceux qui avaient de la marchandise au moment du pic ; ceux qui récoltent maintenant vendent sur un marché qui se détend. L’indice de novembre dira si cette détente atteint aussi les étals.