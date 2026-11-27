Trois campagnes de tomate d'automne menées à Almería, publiées en mai 2025, montrent qu'avec de l'eau de mer dessalée, le passage au hors-sol ouvert double l'eau consommée par kilo, alors que la salinité du mélange, entre 0,5 et 3 dS/m, change peu le résultat. Une piste d'économie pour les serres du Chtouka.

Dans une serre de tomate irriguée à l’eau de mer dessalée, la question qui revient est celle du mélange : combien d’eau dessalée, combien d’eau de puits ou de barrage ? Une équipe de l’université d’Almería apporte une réponse qui déplace le débat. Sur trois campagnes de tomate d’automne, le support de culture a pesé bien plus lourd que la salinité du mélange sur la quantité d’eau consommée par kilo récolté.

L’essai, publié dans la revue Agronomy le 27 mai 2025, a été conduit dans une serre plastique de type Almería, sur la station expérimentale UAL-ANECOOP. Une tomate de cycle court (Ramyle RZ F1), plantée en septembre et récoltée jusqu’en mars, y a été irriguée avec trois eaux : de l’eau dessalée pure (conductivité proche de 0,5 dS/m) et deux mélanges à 1,5 et 3 dS/m. Chaque eau était testée sur deux supports : un sol sableux reconstitué, celui des serres enarenadas d’Almería, et des sacs de fibre de coco en hors-sol.

Le hors-sol ouvert consomme deux fois plus d’eau par kilo

Le résultat le plus net concerne le support. En hors-sol à solution perdue, la fraction de drainage a atteint 22 % en moyenne, contre 10 % dans le sol. Cette eau qui part au drain se retrouve dans l’empreinte hydrique : environ 200 litres par kilo de tomate en fibre de coco, un peu plus de 100 litres en sol. La productivité de l’eau tourne autour de 20 kg par m³ pour le rendement total et de 15 kg par m³ pour le rendement commercial.

Les chercheurs ont aussi mesuré l’empreinte « grise », c’est-à-dire l’eau qu’il faudrait pour diluer les nitrates lessivés. Elle dépasse l’eau d’irrigation elle-même dans le total. Autrement dit, en hors-sol ouvert, le drain coûte deux fois : en eau achetée et en engrais perdus.

Le rendement, lui, n’a pas suivi la même logique. Les sacs de coco ont légèrement mieux produit que le sol, sauf la troisième année, et la récolte a un peu augmenté avec la part d’eau dessalée.

La salinité du mélange compte peu, dans cette fourchette

Entre 0,5 et 3 dS/m, la conductivité de l’eau n’a presque pas changé la donne. La productivité de l’eau baisse un peu et l’empreinte augmente un peu quand le mélange devient plus salé, avec des différences significatives seulement certaines années. L’eau dessalée pure donne l’empreinte la plus faible, autour de 150 litres par kilo.

« La salinité des mélanges d’eau d’irrigation ne semble pas avoir eu d’influence significative sur la productivité de l’eau et l’empreinte hydrique. » (traduit de l’anglais) Juan Reca et al., université d’Almería (CIAIMBITAL) — Agronomy, 27 mai 2025

Les auteurs en tirent deux recommandations. Mélanger eau dessalée et eau conventionnelle dans cette fourchette ne nuit ni à la productivité ni à la durabilité, et une part plus forte d’eau dessalée est préférable. Surtout, le hors-sol devrait fonctionner en circuit fermé, avec recyclage du drain et des éléments nutritifs, même s’ils reconnaissent qu’il est difficile à piloter à l’échelle d’une exploitation.

Ce que cela dit aux serres du Chtouka

Le parallèle avec la plaine du Chtouka est direct : une partie des serres y est désormais irriguée à l’eau de la station de dessalement, et beaucoup de producteurs de tomate travaillent en hors-sol. AgriMaroc a déjà rapporté un essai local sur la courgette, où un mélange à 50 % d’eau dessalée donnait le meilleur résultat (lire notre article). L’essai d’Almería ajoute un autre levier : quand le mètre cube est cher, le premier gisement d’économie n’est pas forcément dans la recette du mélange, mais dans le taux de drainage.

Deux réserves s’imposent avant de transposer. Les mélanges testés ne dépassent pas 3 dS/m, alors que certaines eaux de puits du Souss sont plus salées (voir notre dossier sur la salinité de l’eau d’irrigation au Maroc). Et le sol sableux d’Almería n’est pas celui des serres marocaines en sol. Sur une exploitation, le chiffre que l’essai invite à surveiller est donc le pourcentage de drainage.

Sources (1) Reca J., Martínez J., Marín P. M., Galindo C., Peña A. A., Valera D. L., « Experimental Evaluation of the Water Productivity and Water Footprint of a Greenhouse Tomato Crop for Different Blends of Desalinated Seawater and Two Growing Media », Agronomy 15(6), 1312, publié le 27 mai 2025 : https://www.mdpi.com/2073-4395/15/6/1312