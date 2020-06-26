الحوامض: وزارة الفلاحة تضع تدابير جديدة للحفاظ على حركة منتظمة لأنشطة الإنتاج والتصدير

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الحوامض: وزارة الفلاحة تضع تدابيرجديدة للحفاظ على حركة منتظمة لأنشطة الإنتاج والتصدير

تخطط الحكومة المغربية لوضع مساعدات جديدة لفائدة منتجي الحوامض ولتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع

بحسب ما جاءت به جمعية مصدري الحوامض في المغرب (أسبام)، فإن المصدرين في جهة سوس ماسة سيستفيدون من مساعدات للتصدير تقدر بأكثر من 71 مليون درهم أي حوالي 6,4 مليون يورو

مع انتشار وباء كوفيد 19، اتخذت وزارة الفلاحة تدابير صحية واجتماعية جديدة متعلقة بوحدات الإنتاج الزراعي، لضمان الحفاظ على حركة منتظمة لأنشطة الإنتاج والتصدير

تشمل هذه التدابير تعزيز آليات النظافة للمستخدمين في مصانع تعبئة الحوامض، تطهير وتنظيف الأسطح في المستودعات ووسائل النقل، التحقق من الحالة الصحية للمستخدمين قبل دخولهم الى المنشآت، وكذا توفير المعدات الواقية (الأقنعة والقفازات) واحترام مسافة الأمان بين الأفراد

وتجدر الإشارة إلى أن محصول زراعة الحوامض (البرتقال، الكليمنتين، المندرين، الليمون) انخفض خلال موسم 2019/2020 بسبب نقص في التساقطات بجنوب المغرب. حيث أن موجة الحرارة قلصت من عملية الإزهار لأشجار الحوامض في موسم 2019/2020، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 30 ٪ في الغلة والصادرات مقارنة بالموسم الماضي. لكن على الرغم من انخفاض المردودية، تظل قيمة الصادرات مستقرة بسبب الأسعار القوية في السوق العالمية، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية