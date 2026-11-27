Sur cinq campagnes d'essais au Danemark, publiées en mars 2023, des modèles de risque météo ont réduit de 37 à 49 % les traitements contre l'alternariose de la pomme de terre, sans perte de rendement. Au Maroc, une approche voisine a déjà fait ses preuves contre le mildiou dans la Triffa.

Traiter à intervalle fixe parce que c’est le calendrier, ou traiter quand la météo rend l’infection possible ? Pour l’alternariose de la pomme de terre, ces taches brunes concentriques qui grignotent le feuillage, une équipe de l’université d’Aarhus, au Danemark, a comparé les deux approches sur cinq campagnes. Ses résultats, publiés dans Crop Protection en mars 2023, sont nets : les modèles de risque ont réduit l’usage de fongicides de 37 à 49 % en moyenne, sans perte de récolte.

Cinq années d’essais, trois variétés

Les essais ont été conduits à Flakkebjerg en 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021, sur trois variétés tardives de pomme de terre féculière, avec une inoculation artificielle de la maladie pour garantir la pression. Les chercheurs ont opposé un programme standard au calendrier à trois façons de déclencher les traitements : deux modèles fondés sur un modèle générique d’infection, l’un comptant des « heures à risque », l’autre des « jours critiques », et un troisième, TOMCAST, complété par un critère de maturité de la culture.

Le programme standard a reçu de quatre à six traitements par an. Les modèles en ont déclenché trois ou quatre. D’une année à l’autre, l’économie a varié de 12,5 % à 60 %. Les auteurs présentent ce travail comme la première démonstration que des modèles génériques d’infection peuvent caler les traitements contre l’alternariose.

« Les modèles ont néanmoins réduit l’usage de fongicides de 37 à 49 % en moyenne, sans pénalité sur le rendement ni sur le plan économique. » (traduit de l’anglais) Isaac Kwesi Abuley, Jens Grønbech Hansen (université d’Aarhus) et Laura Meno Fariñas (université de Vigo) — Crop Protection, mars 2023

Traiter reste indispensable

L’étude ne plaide pas pour l’abandon des fongicides. Les parcelles protégées ont donné de 10 à 35 % d’amidon de plus que les parcelles non traitées : l’alternariose coûte cher quand on la laisse faire. La question est le moment de l’intervention. Le modèle TOMCAST est celui qui a le plus économisé, environ 49 %, mais il a en général moins bien protégé la culture que les deux modèles fondés sur l’infection, qui ont économisé 47 % et 37 %. La plupart des écarts entre stratégies n’étaient pas statistiquement significatifs. Le choix du modèle relève donc d’un arbitrage : économiser le plus possible, ou garder une marge de sécurité sur la protection du feuillage.

Une logique déjà testée au Maroc pour le mildiou

Au Maroc, le même raisonnement a été appliqué au mildiou dans la plaine de Triffa, dans l’Oriental. Une équipe des universités Mohammed Premier d’Oujda et Ibn Tofail de Kénitra y a testé des modèles de prévision sur les variétés Mondial, Désirée et Spunta, publiés en 2024 : deux d’entre eux ont permis d’économiser jusqu’à 50 % du coût des traitements contre une maladie qui peut y détruire jusqu’à 80 % de la récolte. L’alternariose, maladie de temps plus chaud et de feuillage vieillissant, n’a pas fait l’objet d’un essai équivalent publié pour le Maroc.

Ce qu’il faut retenir pour votre exploitation Un traitement contre l’alternariose se justifie quand les conditions d’infection sont réunies (feuillage mouillé plusieurs heures, températures proches de 25 °C, l’optimum du champignon retenu par l’étude), pas parce que le calendrier le dit.

Noter pour chaque parcelle les dates de traitement et la météo des jours précédents permet de voir, en fin de campagne, combien de passages auraient pu être évités.

Le risque monte avec l’âge du feuillage : la surveillance doit se renforcer en fin de cycle, sur les variétés tardives.

Les fongicides homologués sur pomme de terre se vérifient dans l’index phytosanitaire.

Sources (2) Abuley I. K., Hansen J. G., Meno Fariñas L., « Evaluation of models based on a generic infection model for controlling early blight in potatoes », Crop Protection, vol. 169, 106229, publié en ligne le 10 mars 2023 : https://pure.au.dk/ws/files/335046960/1_s2.0_S0261219423000522_main.pdf

Alaoui K. et al., « Enhancing Potato Late Blight Control: Triffa Plain Model Assessment (Eastern Morocco) », E3S Web of Conferences 527, 03001, publié le 24 mai 2024 : https://www.e3s-conferences.org/10.1051/e3sconf/202452703001