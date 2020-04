Marché-mondial-du-palmier-dattier-et-des-dattes

Partager

A l’approche du Ramadan, la demande en dattes et autres fruits secs est en hausse.

Riches en fer, en potassium, en calcium et en magnésium, les dattes constituent aussi une bonne source de fibres. Elles sont un important générateur de revenus dans les oasis du Maroc et un symbole des civilisations arabes. Quid du marché mondial du palmier dattier ?

Le marché du palmier dattier a enregistré des taux de croissance substantiels avec un TCAC considérable au cours des deux dernières décennies. Selon un rapport agricole du TMR, le marché devrait croître plus vigoureusement d’ici 2025 et il peut également influencer la structure économique mondiale avec une part de revenus plus élevée. Le marché peut également avoir un impact sur ses pairs et sur le marché parent, car le taux de croissance du marché est accéléré par l’augmentation des revenus disponibles, la demande croissante de produits, l’évolution des technologies de consommation, les produits innovants et la richesse en matières premières.

Au Maroc, la production avoisine les 143.000 tonnes de dattes, ce qui lui vaut la 12ème place. En même temps, le Royaume en importe de grandes quantités et est le premier importateur mondial de dattes tunisiennes. Il est aussi un exportateur de la datte populaire “majhool“, qui y est originaire. Toutefois, cette dernière est maintenant cultivée aussi loin à l’étranger que la Californie et l’Afrique du Sud.