Le Maroc fait des progrès dans la production des dattes avec 143.000 tonnes par an

Le Maroc se place 12ème dans le classement mondial des producteurs de dattes avec ses 143.000 tonnes par an.

Aux vues des nombreux bienfaits de la datte, la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) n’a pas tardé à faire son apologie en mettant bien sûr l’accent sur les valeurs nutritives mais également le fait que la culture des dattes “peut se développer et offrir une bonne source d’alimentation même dans des environnements où les conditions sont défavorables, comme les déserts.”

De même, pour la FAO, “L’heure est venue de repenser nos systèmes alimentaires, de diriger nos efforts sur les espèces cultivées sous-utilisées à l’échelle mondiale, de revitaliser les techniques de culture autochtones et de s’intéresser en priorité à la nutrition plutôt qu’à l’alimentation… pour la santé de notre planète et pour la nôtre”

Une situation qui tombe à pic quand on voit les nombreux progrès du Maroc dans la culture des dattes depuis le programme Plan Maroc Vert. En effet, selon le ministère de l’Agriculture, la filière a non seulement bénéficié d’un contrat-programme de 7,8 milliards de dirhams sur la période 2010-2020 mais également elle contribue à la préservation de plus de 12.000 emplois et contribue jusqu’à 60% dans la formation du revenu pour plus de 2 millions de citoyens dans les zones oasiennes marocaines.

143.000 tonnes de dattes sont attendues lors de cette récolte, ce qui témoigne d’une hausse de 41,3% depuis le lancement du Plan Maroc vert en 2008. Ceci place en conséquence le Maroc au 12e rang dans le classement des producteurs mondiaux. La superficie est passée de 47.000 hectares en 2009 à 63.000 actuellement. L’extension de la surface devrait permettre de récolter 160.000 tonnes de dattes en 2020 et 185.000 en 2030.