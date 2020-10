L'Italie autorisera la venue de 18.000 ouvriers agricoles saisonniers.

En plus de son programme de régularisation migrants dans l’agriculture, l’Italie envisage la venue de 18.000 ouvriers saisonniers agricoles non européens sur son sol. Cette décision constitue en effet, une «mesure importante pour le travail dans les champs en automne».

Comme annoncé par l’association des agriculteurs italiens Coldiretti, les ouvriers agricoles de plus de 30 pays dont le Maroc peuvent envoyer leurs demandes en ligne via le site Web du ministère de l’Intérieur jusqu’au 3 décembre. Selon Infomigrants, l’association a également souligné que le décret de 2020 sur les flux d’immigration du ministère de l’Intérieur, publié au journal officiel, est particulièrement important pour remédier au manque de travailleurs saisonniers étrangers dans l’agriculture en partie en raison des problèmes de frontière et de quarantaine résultant des mesures Covid-19.

Lire aussi : Le Portugal recherche une main d’œuvre marocaine pour l’agriculture

Ainsi, “La mesure est importante pour le travail dans les champs à l’automne”, a déclaré Coldiretti, “qui est l’une des périodes les plus délicates de toute l’année agricole, avec une récolte en pleine vigueur, et de nombreuses exploitations risquent de se retrouver avec pas assez ouvriers au moment le plus chargé de la récolte du raisin, des olives et des fruits. ”

L’association des agriculteurs a par ailleurs, ajouté que le décret concerne l’entrée de ressortissants de pays tiers à des travaux saisonniers dans le secteur agricole et hôtelier et touristique. Parmi les pays se trouvent ainsi, l’Albanie; Algérie; Bangladesh; Bosnie-Herzégovine; Corée du Sud; de Côte d’Ivoire; Égypte; El Salvador et Éthiopie; Philippines; Gambie; Ghana; Japon; ainsi que de l’Inde; Kosovo; Mali; Maroc; Maurice; Moldavie; Monténégro; Niger; Nigeria; Pakistan; République de Macédoine du Nord; Sénégal; Serbie; Sri Lanka, Soudan; Tunisie mais aussi d’Ukraine.