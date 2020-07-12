‏هل أنت منتج و تريد الانفتاح على أسواق جديدة؟

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‏هل أنت منتج و تريد الانفتاح على أسواق جديدة؟

هل أنت فلاح أو مصدر وتريد الانفتاح على أسواق جديدة؟ انضم إلى قائمة الفلاحين الذين يتطلعون إلى ذلك.

يتصل بنا العديد من العملاء في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا والمغرب بشكل متكرر بحثا عن المنتوجات الزراعية، ويتعلق الأمر في الآونة الأخيرة بالفواكه الحمراء بصفة خاصة وأيضا بفاكهة البطيخ والحوامض وغيرها…

إذا كنت ترغب في الانفتاح على أسواق جديدة و تصدير الفواكه والخضراوات نحو أوروبا والشرق الأوسط، أو تسويقها أيضا في السوق المغربية، أرسل لنا بريدا إلكترونيا على: [email protected]

أخبرنا عن المنتوجات الزراعية التي تود تسويقها واترك لنا رقم هاتفك حتى نتمكن من الاتصال بك.

إلى اللقاء…