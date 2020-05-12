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‏سنطرال دانون تطلق مبادرة “أنا جاي” لدعم التوصيل المجاني

مع تزايد ارتفاع الطلب حول التوصيل المنزلي في الحجر الصحي المتزامن مع شهر رمضان. قامت شركة “سنطرال دانون” بإطلاق مبادرة “أنا جاي” لدعم التوصيل المجاني.

‏أظهر استطلاع أجراه مكتب دراسات متخصص لفائدة سنترال دانون أنه من بين 500 مغربية و مغربي، 73% يعتزمون استخدام خدمة التوصيل المنزلي، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ 72 في المائة ذﻛﺮوا أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺳﻮف ﻳﺴﺘﺒﺪﻟﻮن (47 في المائة) ﻛﻠﻴﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎ (25 في المائة) اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ المشتريات.

وبحسب بلاغ صادر عن “سنطرال دانون”، فقد أﺳﻔﺮ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎر ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ، ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ دﺧﻠﻬﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ ﻣُﺰودي اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎرﻫﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻓﻲ أﺣﻴﺎء وﻗﺮﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن.

وللتصدي للتحديات التي يواجهها تجار التقسيط أعلنت شركة “سنطرال دانون” عن إطلاق مبادرة “أنا جاي” التي تتيح للتاجر بالتقسيط حماية دخله وللمستهلك التبضع في منزله آمنا.

وقالت “سنطرال دانون” إن هذا الحل سيُساعد اﻟﺘﺠﺎر ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﺮض ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺳﻴﺎق اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟصدد، ﺳﺘﻘﻮم ﺳﻨﻄﺮال داﻧﻮن ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﺠﺎر ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻋﻠﻰ التدابير اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺧﻮذات واﻗﻴﺔ، واﻟﻤﻮاد المطهرة اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ وزﺟﺎﺟﺎت رذاذ اﻟﻤﻄﻬﺮ. وبالإضافة إﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻫﺎﺗﻪ، أوضحت “سنطرال دانون” أنه ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد وﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎﺻﺔ بالإعلانات (اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت، واﻟﻨﺸﺮات الإعلانية وﻛﺘﻴﺐ اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت)، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﺤﻲ وأدوات اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ (أﻛﻴﺎس وﻋﺮﺑﺎت اﻟﺘﺴﻮق، وﻣﺤﻔﻀﺎت اﻟﺠﻴﺐ)، وﻛﺬﻟﻚ ﻫﺪاﻳﺎ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ (أﻟﻌﺎب ورﺳﻮﻣﺎت للأطفال).