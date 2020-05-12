سنطرال دانون تطلق مبادرة “أنا جاي” لدعم التوصيل المجاني
وقالت “سنطرال دانون” إن هذا الحل سيُساعد اﻟﺘﺠﺎر ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﺮض ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺳﻴﺎق اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟصدد، ﺳﺘﻘﻮم ﺳﻨﻄﺮال داﻧﻮن ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﺠﺎر ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻋﻠﻰ التدابير اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺧﻮذات واﻗﻴﺔ، واﻟﻤﻮاد المطهرة اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ وزﺟﺎﺟﺎت رذاذ اﻟﻤﻄﻬﺮ. وبالإضافة إﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻫﺎﺗﻪ، أوضحت “سنطرال دانون” أنه ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد وﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎﺻﺔ بالإعلانات (اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت، واﻟﻨﺸﺮات الإعلانية وﻛﺘﻴﺐ اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت)، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﺤﻲ وأدوات اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ (أﻛﻴﺎس وﻋﺮﺑﺎت اﻟﺘﺴﻮق، وﻣﺤﻔﻀﺎت اﻟﺠﻴﺐ)، وﻛﺬﻟﻚ ﻫﺪاﻳﺎ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ (أﻟﻌﺎب ورﺳﻮﻣﺎت للأطفال).
وبحسب هسبريس، ستعمل شركة سنطرال دانون على توفير ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎً وﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ بهدف ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﺑﺪء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ واﺣﺘﺮام ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ.
وتبقى هذه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ في ظل الظرفية الاستثنائية الحالية.