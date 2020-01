Partager

L’harmonisation et le renforcement du dispositif du contrôle interne au cœur des préoccupations de la DRA-RSK

Dans le cadre de la consécration des principes de la bonne gouvernance et suite au renforcement de la communication du Département de l’Agriculture autour de la thématique du contrôle interne sous la supervision de Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF) – Département de l’Agriculture – , la Direction Régionale de l’Agriculture de la Région Rabat-Salé-Kénitra (DRA-RSK) a organisé, le 21 janvier 2020 à son siège à Kénitra, une journée d’information et de sensibilisation sur l’harmonisation et le renforcement du dispositif du contrôle interne au sein de la DRA-RSK et de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb (ORMVAG), dans un contexte marquant la veille de l’achèvement du Plan Maroc Vert ayant mobilisé des investissements publics importants.

Cette rencontre régionale, présidée par Monsieur Aziz Bellouti, Directeur Régional de l’Agriculture et Directeur de l’ORMVAG, traduit la ferme volonté de la DRA-RSK à adhérer au grand chantier d’amélioration de la gouvernance initié par le Département de l’Agriculture.

A travers son mot d’ouverture, Monsieur le Directeur Régional a mis en exergue l’importance du contrôle interne, outil de maîtrise des risques, et son rôle dans l’atteinte des objectifs et a insisté sur la nécessité de suivre son implémentation au niveau des structures régionales à l’image du schéma tracé au niveau central en mettant en avant l’expérience de chaque centre de responsabilité.

Les présentations préparées à l’occasion, ont été données respectivement par Monsieur Adil Loufir, Directeur des Ressources Humaines (DRH), Monsieur Abderrahim Bounar, représentant la Direction Financière (DF) et Monsieur Mohamed Sebgui, Directeur Général de l’Office National des Céréales et des Légumineuses (ONICL), ex Inspecteur Général de l’Agriculture, ainsi que les représentants de la DRH, de la Direction des Systèmes d’Information (DSI) et de la Direction des Affaires Administratives et Juridiques (DAAJ).

Ces présentations ont concerné les aspects suivants :

Les Fondamentaux du Contrôle Interne et la cartographie des risques ;

L’architecture du dispositif de contrôle interne au sein du Département de l’Agriculture ;

La charte du contrôle interne ;

Le plan de conduite du changement ;

L’état de mise en œuvre du contrôle interne au sein de la DRA-RSK et de l’ORMVAG.

Ont pris part à cet événement , les membres du Comité de Coordination Régional, les Directions Régionales de l’ONSSA et de l’ONCA, le Centre Régional de la Recherche Agronomique, les Directions Provinciales de l’Agriculture (Rabat, Khémisset et Sidi Kacem), l’ONICL, l’EACCE, tous les responsables de la DRA, tous les centres de responsabilité de l’ORMVAG (Chefs de Départements, Services et Arrondissements), les Etablissements de Formation Professionnelles Agricoles, ainsi que toutes les structures déconcentrées du Département de l’Agriculture (entités régionales : Divisions et Services).

Lors de cette rencontre, à laquelle l’assistance a affiché un intérêt particulier en raison de la pertinence de la thématique traitée visant la professionnalisation du contrôle interne, Monsieur le Directeur Régional de l’Agriculture ainsi que tous les intervenants, se sont vus vivement remerciés pour les efforts déployés et leur engagement continu dans le processus d’amélioration de la gouvernance et par conséquent de la performance du Département de l’Agriculture.