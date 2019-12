Tenue de la 2ème session du Conseil d’Administration de l’ORMVA du Gharb au titre de l’année 2019

Partager

tweet



Grandes performances budgétaires au titre de l’année 2019 et un plan prévisionnel 2020 ambitieux.

L’ORMVA du Gharb a tenu, le jeudi 05 décembre 2019, à Rabat, la deuxième session de son Conseil d’Administration, présidée par Monsieur Mohamed Sadiki, Secrétaire Général du Département de l’Agriculture, au Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts dans un contexte marquant la veille de l’achèvement du Plan Maroc Vert.

Lors de cette réunion, à laquelle ont pris part les membres du Conseil d’Administration de l’Office et les représentants des Directions Centrales, Monsieur Aziz Bellouti, Directeur de l’Office, a présenté les réalisations financières de l’exercice 2019, ainsi que le plan d’actions et le projet de budget au titre de l’exercice 2020.

Les principaux indicateurs de performance ont concerné notamment :

l’exécution budgétaire avec des taux d’engagement de 96% à fin novembre 2019, avec une prévision de 100% à fin décembre 2019 pour le budget d’investissement ;

à fin novembre 2019, avec une prévision de à fin décembre 2019 pour le budget d’investissement ; la réduction substantielle des crédits de report : 74 Millions de dirhams en 2019 contre 104 MDH en 2018 , et 66 MDH prévus en début de 2020 ;

contre , et prévus ; les avancées importantes réalisées en termes de recouvrement des créances de l’Office avec un taux de recouvrement de 78% (situation au 30 novembre 2019) avec une prévision de 82% à la fin de l’année ;

(situation au 30 novembre 2019) avec une prévision de ; L’engagement fort de l’Office dans les chantiers d’amélioration de la gouvernance à travers l’élaboration d’une cartographie et d’un plan de management des risques, ainsi que le lancement d’une étude sur la transformation digitale du système d’information de l’Etablissement conformément aux engagements du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

Le plan d’actions de l’Office au titre de l’année 2020 concerne les actions transverses du Plan Maroc Vert notamment, l’amélioration du service de l’eau d’irrigation, le Programme National d’Economie d’Eau d’Irrigation (PNEEI), la réhabilitation des équipements hydroagricoles, le nivellement, l’entretien et la création des pistes agricoles au niveau des secteurs rizicoles, ainsi que les actions d’appui et d’amélioration de la gouvernance de l’Etablissement.

Lors de cette réunion, les membres du Conseil ont félicité, à l’unanimité, le Directeur de l’Office ainsi que son équipe, pour les efforts déployés et leurs engagements continus pour le rayonnement l’Etablissement.

En rapport avec le plan d’actions de l’Office au titre de l’année 2020, auquel les représentants des Conseils Provinciaux affichent un intérêt particulier, la tutelle technique et financière a été sollicitée par ces derniers pour continuer l’appui financier nécessaire à la réalisation des projets programmés.