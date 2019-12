L’agriculture est sur la bonne voie à Rabat-Salé

Partager

Rabat-Salé: La campagne agricole sur de bons rails.

Les précipitations qu’a connues la zone de Rabat-Salé ont permis le bon démarrage de la campagne agricole 2019/2020. En effet, les premières pluies sont apparues dans la zone d’action de la DPA de Rabat Salé à partir du 20 octobre dernier. Ainsi, le cumul pluviométrique enregistré au 29-11-2019 s’élève à 102 mm contre 112 mm en année normale. L’importance des précipitations des mois d’Octobre et de Novembre 2019 a accéléré la cadence de l’activité agricole dans la zone d’action de la DPA et a encouragé les agriculteurs à entamer précocement les travaux de labour et de semis.

Les quantités de semences sélectionnées distribuées au niveau des points de vente qui sont au nombre de 5, ont atteint 5 900 Qx soit 49 % de l’objectif escompté (12 000 Qx). Pour les engrais, les quantités distribuées ont atteint 3 400 Qx soit 48 % de l’objectif (7000 Qx). Il y a lieu de signaler que l’approvisionnement des agriculteurs en intrants se passe dans de bonnes conditions.

La superficie totale emblavée a atteint 25 500 Ha (soit 58 % du programme), dont 18.500 Ha de céréales, 5 300 Ha de fourrages, 1.100 Ha du maraîchage et 520 Ha de légumineuses alimentaires, faisant de la campagne agricole 2019/2020 une campagne précoce. En effet, les céréales semées précocement profitent mieux des premières pluies qui permettront un bon peuplement à la levée et échappent à des sécheresses probables de fin du cycle.

En outre, les conditions climatiques favorables ayant caractérisé le début de l’actuelle campagne auront un impact très positif sur les disponibilités fourragères notamment, sur les parcours ainsi que sur l’arboriculture fruitière et surtout les nouvelles plantations réalisées en 2019 dans le cadre des projets pilier II du Plan Maroc Vert. Les ressources hydriques quant à elles, s’en trouvent également renforcées suite à l’amélioration des nappes phréatiques. Cet impact bénéfique commence à se faire sentir sur les prix des aliments de bétail notamment, les aliments grossiers (orge et paille) dont les prix ont connu des baisses significatives.

Pour les aides et incitations agricoles octroyées dans le cadre du Fond de Développement Agricole (FDA), la DPA de Rabat-Salé accorde un intérêt particulier au traitement dans les délais, des dossiers de subventions afin d’encourager les investissements agricoles dans la zone. En effet, jusqu’au 31-10-2019, 347 dossiers ont été traités, soit 35 Millions de Dirhams de subventions accordées pour un investissement global estimé à 88 Millions de Dirhams.

Concernant le volet encadrement, communication et conseil, la DPA de Rabat Salé, en collaboration avec tous les partenaires locaux, ont organisé une série de journées d’échange et d’information dans les différentes communes de la zone d’action de la DPA de Rabat-Salé. Ces rencontres ont été axées sur des thèmes en relation avec la campagne agricole, répondant aux préoccupations des agriculteurs.