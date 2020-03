Partager

La Comader édicte des mesures pour sauver l’agriculture marocaine.

La Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) et la Fédération des chambres agricoles (FCA) recommandent des mesures complémentaires urgentes pour préserver et consolider les acquis réalisés dans le secteur agricole dans le cadre du Plan Maroc Vert.

«Cette conjoncture appelle à une vigilance accrue quant aux répercussions sur le secteur agricole et la situation financière des agriculteurs», observent la Comader et la Fédération des chambres d’agriculture dans un communiqué conjoint.

Les deux parties exhortent dans ce sens le gouvernement à prendre en considération leurs doléances. La profession recommande l’exonération de toutes les obligations fiscales et cotisations sociales pour l’année 2020; ainsi que le report de toutes les échéances au titre de l’exercice 2020 des crédits accordés aux agriculteurs par le Crédit Agricole du Maroc et ce dans toutes les filières de production avec annulation des intérêts de retard.

La Comader et la Fédération des chambre de l’agriculture appellent également à un abandon des échéances bancaires dues au titre de l’exercice 2020 pour les petites exploitations.

En effet, l’agriculture a connu, au cours des deux dernières saisons, une diminution des précipitations. Celles-ci ont atteint 141 mm contre une moyenne de 254 mm au cours des 30 dernières années. Par conséquent, le ministère a alloué une couverture financière de 55 millions de dirhams pour la protection et le secours du bétail, et les travaux ont commencé à la mettre en œuvre au niveau des directions régionales.

Une couverture financière de 211 millions de dirhams servirait à acquérir plus de 1,2 million de quintaux d’orge, tout en transportant du fourrage au siège des groupes ruraux dans les zones reculées, en attendant l’évolution des précipitations au cours de la période à venir.