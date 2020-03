Partager

Akhannouch révèle les mesures d’urgences contre la sécheresse.

Après avoir énuméré les nombreux ravages du déficit pluviométrique et de la sécheresse au Maroc, le ministre de l’agriculture, Aziz Akhannouch, a révélé les premières mesures d’urgence pour venir en aide aux agriculteurs et éleveurs.

Le ministre de l’Agriculture a annoncé des mesures principalement pour les aliments de bétail, sous forme de subventions avec l’orge comme « priorité ». Par ailleurs, « 55 millions de DH d’orge seront distribués aux agriculteurs dès les prochains jours. Nous avons également lancé un programme de 2.165.000 quintaux d’orge et une dotation de 11 millions de dirhams d’orge suivra. Les appels d’offres seront lancés incessamment », explique le ministre. De quoi « couvrir les deux prochains mois », selon la même source.

“Un programme d’urgence plus global sera mis en place comme en 2016, en fonction de l’évolution de la situation (irrigation, aliments composés…). Mais pour ne pas attendre, nous avons préféré démarrer avec ces mesures.”

“Le prix de l’orge (hors beldi) atteint aujourd’hui 3 DH. L’Etat va intervenir pour fixer ce prix à 2DH. Les appels d’offres ont commencé pour désigner les entités qui procéderont à la distribution de l’orge en fonction des quantités disponibles. 82 points de vente verront le jour avec des prix fixes et la liste des bénéficiaires. Le transport se destinera aux localités éloignées des aliments au même prix. Nous espérons que l’intervention de l’Etat réduira les prix sur le marché de façon générale”, ajoute le ministre.

En plus de cela, le ministre de l’agriculture a précisé qu’une réunion s’est tenue avec les équipes de la Mamda pour entamer rapidement l’expertise et l’évaluation en vue d’indemniser de façon plus simplifiée les agriculteurs couverts par l’assurance risques climatiques.