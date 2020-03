L’ONICL lance un appel d’offres de 215600 tonnes d’orges subventionnées

Partager

L’ONICL lance un appel d’offres de 215.600 tonnes d’orges subventionnées

L’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses organisera ce 12 mars courant un appel d’offres d’orges subventionnées.

L’ONICL a annoncé l’ouverture des plis relatifs aux offres de différentiel de prix par rapport au prix fixé de 200 dh/ql, pour l’approvisionnement des Centres Relais en orge subventionnée pour une quantité de 2.165.000 quintaux soit 216.500 tonnes.

Régi par les dispositions du Cahier des Prescriptions Spéciales CPS/DC/01/2020 et du Règlement de la Consultation RC/DC/01/2020, cet appel d’offres de 2.165.000 quintaux d’orges s’ouvre aux opérateurs exerçant la profession du commerce des céréales et des légumineuses ayant déposé auprès de l’ONICL, contre récépissé, une déclaration d’existence et ce, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi 12-94 relative à l’ONICL et à l’organisation du marché des céréales et des légumineuses.

En conséquence, le titulaire doit assurer l’approvisionnement des Centres Relais dans les conditions prévues. Le délai de réalisation de l’opération, objet de l’appel d’offres d’orges subventionnées, ne peut dépasser quatre-vingt-dix (90) jours et prendra effet à partir du premier jour ouvrable suivant la date de commencement indiquée sur l’ordre de service pour chaque Centre Relais.