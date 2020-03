Les éleveurs marocains fâchés à cause de la hausse des prix des aliments composés

Les éleveurs de bétails du Maroc expriment leur mécontentement depuis quelques semaines déjà, et pour cause : les prix des céréales et légumineuses nécessaires pour l’alimentation du bétail connaissent une hausse vertigineuse imputé à la sécheresse, alors que le prix au kilogramme des bovins subit une baisse record.

Rien ne va plus du côté des actifs du monde rural. La sécheresse qui perdure cause des pertes considérables aux agriculteurs; mais surtout aux éleveurs qui sont dans l’obligation de vendre à perte au grand bonheur des intermédiaires et des bouchers.

Amine, un éleveur de la province de Berrechid et plus précisément du village de Sahel Oulad Hriz, a déclaré que “si l’éleveur passe par une période critique, c’est tout d’abord dû à la sécheresse”. “L’éleveur se débrouille quasiment seul, puisqu’il ne touche pas de subventions de la part du ministère de tutelle, ni pour l’alimentation et encore moins pour les médicaments” soutient-il. Quant aux prix de l’alimentation du bétail, l’éleveur assure qu’il est en constante hausse.

“Le bétail se nourrit essentiellement d’orge, de foin, d’avoine, de farine et de son”. Et d’ajouter que ces céréales se négocient à des prix exorbitant, au vu des quantités engloutis par le cheptel. En effet, le prix des céréales sont passé du simple au double, voir plus. “Le foin se négocié à 13 dh le ballot, aujourd’hui, on le touche à 25 dh l’unité. L’orge qui n’a jamais dépassé 2 dh le kilogramme coûte aujourd’hui 4 dh. Le prix de l’avoine avoisinait 1.50 dh le Kg, désormais il dépasse la barre des 3.50 dh, mardi, ce céréale a atteint la barre des 4 dh”, confie l’éleveur.

Le son et la farine, autres céréales essentielles à l’alimentation du bétail ne sont pas en reste:ils connaissent aussi une hausse vertigineuse. «Le son se négocie à 1.20 dh le Kg, aujourd’hui, il est à 2.60 dh. Idem pour la farine, qui était à 2 dh, elle se vend entre 3 et 4 dh. Jamais de tel prix n’ont été pratiqué».

Cette situation oblige les éleveurs de vendre à perte. Dans les marchés hebdomadaires, le veau se vend désormais au Kg. «L’agriculteur passe par une période très délicat, au point de vendre à perte. Les intermédiaires et les bouchers se frottent les mains. Depuis la fête du sacrifice, ils font d’excellentes affaires», indique-t-il.

«Nous sommes réduit à vendre nos bovins entre 35 et 40 dh le Kg. C’est du jamais vu. Nous perdons en moyenne entre 5000 et 7000 dh par tête, c’est une perte considérable, très difficile à rattraper», désapprouve-t-il.

Quant aux aides et subventions de l’État, l’éleveur a exprimé le souhait de recevoir un coup de pouce; le temps que la sécheresse prenne fin. Tout le monde s’accorde à dire que cette campagne agricole n’a pas été bonne pour tout le monde. Les éleveurs ont subies et subissent encore des pertes considérables.

«Dans l’attente d’une réaction de la part du ministère de l’Agriculture qui se fait attendre, nous continuerons à assumer nos pertes qui commencent à devenir colossales» conclut-il.

Avec Al bayane