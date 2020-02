La COMADER fournit une vision du nouveau modèle de développement du Maroc

La COMADER a été représentée à cette réunion par son président M. Mohamed Ammouri, ainsi que par MM. Rachid Benali, Youssef Alaoui, M’hamed Aboulal, Moulay M’hamed Loualtiti, Kamal Bennouna, Omar Najid et Mme Khadija Chajai. Par ailleurs, la COMADER appelle à encourager l’économie d’eau et à la mobilisation et la protection des ressources hydriques dans le cadre du nouveau modèle de développement.

La CSMD avait lancé, le 02 janvier, les séances d’écoute avec les représentants des institutions et forces vives de la nation incluant les partis politiques, les syndicats, le secteur privé et les associations; et ce, pour exposer leurs contributions et visions sur le nouveau modèle de développement.