Développement durable : le Maroc consolide ses acquis au Cercle des Parlementaires méditerranéens

La 14ème réunion du Cercle des Parlementaires méditerranéens pour le développement durable (COMPSUD) a débuté ce mardi à Rabat. Ainsi, des parlementaires de 6 pays (Maroc, Jordanie, Egypte, Palestine, Tunisie et France) et des représentants de la société civile d’une vingtaine de pays méditerranéens, se sont regroupés.

Ces derniers ont pour objectif de mettre à niveau la sécurité nationale et régionale. En effet, ils ambitionnent également de renforcer la sécurité de l’approche Nexus (synergie entre les secteurs de l’eau, de l’énergie, de l’alimentation et de l’écosystème. Et ce, avec la promotion des énergies renouvelables et l’utilisation des ressources en eau non conventionnelles. Par conséquent, cette approche cible particulièrement les secteurs de l’agriculture et de tourisme.

Ainsi, intervenant à cette occasion, le président de la Chambre des représentants, M. Habib El Malki a indiqué que le Maroc a toujours placé le développement durable au cœur de sa politique publique. “Depuis plus d’un demi-siècle, le Maroc adopte une politique hydrique pionnière à travers la construction de barrages et la mobilisation des ressources en eau vers les zones agricoles en vue d’assurer à la fois la sécurité hydrique et une production agricole diversifiée”. Dans ce sens, le Maroc a réussi à renforcer sa productivité et sa valeur ajoutée agricole, grâce au Plan Maroc Vert qui a participé à l’amélioration de la rentabilité et la garantie de la sécurité alimentaire.