Innovation agricole: 50.000 euros seront octroyés aux porteurs d’idées par une agence allemande.



A travers son Fonds d’Innovation Agricole, la GIZ, une agence allemande pour la coopération internationale, cherche à attribuer jusqu’à 50.000 € à trois lauréats porteurs d’idées agricoles innovantes.

Plus précisément, la GIZ cherche à soutenir les personnes disposant des innovations qui visent à rendre le secteur agricole et alimentaire plus efficace et durable.

Ainsi, il peut s’agir, par exemple, d’un nouveau type d’abatteuse, d’une nouvelle conception de processus ou d’une nouvelle façon de coopérer les uns avec les autres – qui doivent tous convenir aux pays partenaires de la GIZ.

Le concours s’ouvre aux startups et petites entreprises des pays partenaires participants de la GIZ en Afrique et en Asie du Sud-Est.

Ainsi, en Afrique, ces pays sont: Maroc, Algérie, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Tchad, Égypte, Côte d’Ivoire; Ghana, Guinée, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie; Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Afrique du Sud, Tanzanie; Togo, Tunisie, Ouganda, Zimbabwe, Zambie

La date limite pour les candidatures est le 31 Mars 2020.

Par ailleurs, chaque participant peut postuler pour l’une des catégories suivantes:

Mécanisation

Numérisation

Énergies renouvelables

Dès lors, les trois gagnants de chaque catégorie recevront un package de soutien. Ce dernier s’adaptera individuellement à leur innovation pour une valeur totale pouvant atteindre 50.000 €.

Le package des gagnants de la deuxième place vaut jusqu’à 20.000 €. Également, pour la troisième place, la récompense peut aller jusqu’à 10.000 €.

Par la suite, l’agence décidera avec les lauréats de ce qui est nécessaire pour développer l’innovation dans les délais requis.