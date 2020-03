L’OCP et l’UM6P promeuvent l’innovation et l’entreprenariat

L’OCP et l’UMP6 promeuvent l’innovation et l’entreprenariat

L’innovation et l’accélération des startups au Maroc et en Afrique sont au centre des préoccupations de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P). En effet, celle-ci en partenariat avec l’OCP, vient de lancer, ce mardi 3 mars 2020, son nouveau hub d’innovation, de l’entrepreneuriat et d’accélération des startups.

Le nouveau hub se veut un carrefour de l’innovation et de l’entrepreneuriat au Maroc et en Afrique au service des startups et des acteurs de l’écosystème entrepreneurial. Ce hub en partenariat avec l’OCP, cible prioritairement des projets en lien avec l’énergie verte, l’agriculture verte, santé,… Par ailleurs, chaque programme aura ses critères de sélection. Plus concrètement, ce hub d’innovation, comme l’a expliqué Sarrah Chérif D’Ouezzan, chef de projet du hub d’innovation, ambitionne d’être un «OneStopShop pour la jeunesse marocaine et africaine porteuse de projets et d’idées créatives».

Celui-ci bénéficie d’un écosystème très favorable déjà en place grâce aux infrastructures déjà en place ou initiés par l’Université Mohammed VI Polytechnique dont les Living Lab, la ferme expérimentale, les mines expérimentales, le Green energy park et le Smart building park, le Fab Lab, les programmes d’incubation et d’accélération de startups, etc. Ainsi, tout cet écosystème sera à la disposition des porteurs d’idées et de projet de ce nouveau hub d’innovation.