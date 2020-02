Partager

Energie renouvelable: Le Maroc chef de file du monde arabe

Selon une étude économique du King Abdullah Petroleum Studies and Research Center (KAPSARC), le Maroc est en tête des pays arabes dotés de capacités de production d’électricité à partir de systèmes d’énergie renouvelable, suivi de l’Egypte et de la Jordanie.

Le secteur des énergies renouvelables représente 1% de l’emploi total au Maroc, en Egypte et en Jordanie, selon l’étude. Par ailleurs, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a indiqué que ces trois pays seront en mesure de fournir 60.000 emplois locaux dans le secteur des énergies renouvelables d’ici 2025, car les marchés sont encore en phase de croissance.

L’étude a montré que l’augmentation de la main-d’œuvre nécessite des marchés compétitifs, interactifs et motivants pour attirer les compétences locales. Ainsi, elle a noté que c’est une opportunité pour les gouvernements de réduire le taux de chômage. L’énergie solaire photovoltaïque est la technologie capable d’employer le plus grand nombre de travailleurs. En effet, elle arrive en tête du taux de création d’emplois dans ces pays. Après, viennent l’énergie éolienne et solaire concentrée.

L’Agence internationale estime que les énergies renouvelables pourront employer plus de 40 millions de personnes d’ici 2050. De même, le nombre d’emplois créé par le secteur atteindra 100 millions d’ici 2050.