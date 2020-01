Impulse : l’innovation et la créativité au service de l’agriculture

Partager

Impulse : 16 startups offrant des solutions aux petits exploitants agricoles sélectionnées

Né d’un partenariat entre l’Université Mohammed VI Polytechnique et le Groupe OCP, le programme Impulse se veut de renforcer les capacités d’innovation de l’OCP dans les domaines Agritech, Biotech, Nanotech et Mining Tech. Egalement, il soutient l’écosystème d’entrepreneuriat et d’innovation et apporte des solutions aux petits exploitants agricoles en Afrique.

Ainsi, en vue de mettre en relief les nombreuses ressources que regorge le continent africain, 16 start-ups ont été sélectionnées parmi des centaines. Ces dernières pourront désormais profiter du programme d’accélération Impulse pour un budget de 250.000 dollars. Ces start-ups, provenant de 3 continents dont l’Amérique, l’Afrique et l’Europe, proposent des solutions innovantes au service de l’agriculture.

Par exemple, “Hydrobarley”, une start-up marocaine offre des solutions pour permettre aux petits agriculteurs d’accéder aux aliments de bétail. Parmi ce qui fait la particularité de cette dernière, est le fait de bénéficier de ces aliments tout au long de l’année avec le même prix et indépendamment des conditions climatiques. En ce qui concerne la startup ivoirienne “LONO”, elle vend des équipements aux petits producteurs agricoles. Ceux-ci leur permettraient de valoriser leurs déchets agricoles.

Par ailleurs, 4 initiatives intrapreneuriales du groupe OCP profiteront également de ce programme. Tous ces entrepreneurs pourront se servir des infrastructures de l’UM6P (mine expérimentales, Green Energy Park, Fablab, et l’Ecole 1337) pour développer leurs solutions. D’autre part, des sessions de formation, des masterclass et des workshops ont été assurés par MassChallenge, un programme d’accélération international et partenaire de Impulse. Ce bootcamp d’intégration Impulse est le premier d’une série de bootcamps qui se dérouleront entre le Maroc, la Suisse et les Etats Unis. La première édition du programme prendra fin le 8 avril 2020 avec un Demo Day.