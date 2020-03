Covid-19: La FISA donne un million et rassure sur l’approvisionnement en volailles

La FISA et ses associations professionnelles membres (AFAC, ANAM, APV, ANPO et ANAVI) ont également contribué au fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie de Coronavirus.

La Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc (FISA) a donné un montant de 1 million de dirhams en guise de contribution dans le fonds Covid-19.

Pour rappel, suite à l’instruction de SM le Roi Mohammed VI, le gouvernement a procédé à la création immédiate d’un fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus. Ainsi, avec un don d’un million de dirhams, la FISA rejoint les institutions telles que l’OCP, Al Mada, la MAMDA…

De même, la FISA rassure les aviculteurs que le secteur dispose “d’une capacité plus que suffisante” pour un approvisionnement “normal et régulier” du Maroc en viandes de volailles et en œufs de consommation.

Les usines disposent, en effet, d’une capacité de production estimée à plus de 6,5 millions de tonnes/an; et ce, pour une production effective qui culmine à 4 millions de tonnes d’aliments pour animaux. Par conséquent, les stocks des matières premières actuellement disponibles sont amplement suffisantes pour approvisionner sereinement les élevages avicoles en aliments composés.

Pareillement, les accouveurs sont en mesure d’approvisionner les élevages en poussins d’un jour des types chairs, pontes et dindonneaux, indique un communiqué de la FISA.