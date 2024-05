Du citron caviar made in Morocco

Du citron caviar produit au Maroc par Citreck.

Cultivé par une ferme dans la région d’Essaouira, le citron caviar fait son entrée sur le marché marocain. Cette variété d’agrumes, originaire d’Australie, est très appréciée dans le milieu de la haute gastronomie.

Le citron caviar est maintenant produit au Maroc. Cet agrume rare, qui tient son nom de sa pulpe en forme de billes translucides, appelé aussi Finger Lime, est originaire de l’est d’Australie. C’est la société Citreck, spécialisée dans la culture du citron dans la région d’Essaouira, qui est derrière ce projet agricole.

Si elle fournit déjà de grands chefs cuisiniers au Maroc, des restaurants ainsi que des hôtels de luxe, sa première vraie récolte de citron caviar est celle de cette année. L’objectif premier de Citreck est de faire connaitre ce fruit au cercle de la gastronomie marocaine et internationale basé au Maroc. La société n’exclut pas non plus la possibilité de l’exporter dans le futur.

Le citron caviar peut, en effet, être associé à plusieurs produits gastronomiques comme les huîtres, le poisson blanc, le saumon ou encore le foie gras. Il peut également être utilisé dans la préparation ou le dressage des desserts les plus raffinés. Mais ce n’est pas tout. Ce fruit est également utilisé en cosmétique, en raison de sa teneur en acide alpha-hydroxylé, dit AHA, réputé pour sa capacité d’exfoliation de la peau. Il permet ainsi d’éliminer les cellules mortes de l’épiderme pour obtenir une peau parfaitement douce et uniforme.

