Des oignons qui ne font pas pleurer

Japon : une nouvelle variété d’oignons qui ne fait pas pleurer.

L’entreprise nippone House Foods a développé des oignons qui ne font plus pleurer lorsqu’on les épluche.

Tout le monde sait que l’épluchage d’oignons résulte souvent en déversement de larmes. Mais cela pourrait être du passé grâce au travail d’une société japonaise.

House Foods a annoncé avoir développé des oignons qui ne font plus pleurer lorsqu’on les épluche. D’après les chercheurs, l’enzyme responsable des larmes n’est disponible qu’en quantité très faible dans cette nouvelle variété d’oignons. De plus, l’originalité de cette invention réside dans le fait que l’épluchage rendrait hilare. Fini donc les larmes et place aux rires !

Cela fait plus de dix ans, que les chercheurs de cette firme de Higashiōsaka travaillent sur l’enzyme responsable des larmes lors de l’épluchage des oignons. Néanmoins, les oignons ne seront pas tout de suite disponibles à la vente dans les commerces. Il faudra donc encore s’armer de patience.

