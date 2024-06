Une fin de saison potentiellement précoce pour les pastèques marocaines ?

Partager

La saison 2024 des pastèques marocaines semble s’acheminer vers une fin prématurée, marquée par un manque de volumes et des inquiétudes croissantes quant à la qualité des fruits. Actuellement, l’exportation et la disponibilité sur le marché local sont quasiment nulles d’après un exportateur consulté par Freshplaza, une situation qui inquiète les producteurs et exportateurs du pays.

Un exportateur basé à Agadir explique : « Il n’y a pas d’approvisionnement en pastèques de la région en ce moment. De nouvelles récoltes d’autres régions sont attendues dans les prochains jours, mais nous devrons attendre et voir quelle est la qualité avant de décider de reprendre la campagne. »

La campagne avait pourtant débuté sous de bons auspices en avril avec la récolte dans la région de Zagora. Bien que les volumes aient été inférieurs à ceux de la saison précédente à cause des restrictions de production liées à la sécheresse, la qualité et la quantité étaient suffisantes pour satisfaire le marché local et pour l’exportation.

Cependant, avec l’épuisement des stocks de Zagora, la saison marocaine a continué dans les régions d’Agadir et de Taroudant, où des problèmes de qualité ont rapidement surgi. « Nous avons eu d’importants problèmes de qualité avec les pastèques de ces régions : un virus qui cause l’explosion ou la pourriture des melons a ravagé la production. Cela a mis la saison à l’arrêt, et il n’y avait plus de pastèques sur les marchés locaux ou à l’exportation », déclare toujours à la même source un autre exportateur.

Après plus de deux semaines de pénurie sur les marchés, la récolte de la région de Fès est arrivée, mais en volumes limités. « Le sort de la saison dépendra fortement de la récolte de la région du Gharb, qui est plus cohérente en termes de volume », précise l’exportateur. Cependant, les cultivateurs du Gharb se montrent réticents à planter cette année. « La région a été affectée par une mauvaise qualité l’année dernière, et de nombreux cultivateurs ont tourné le dos aux pastèques. Il y a des craintes que l’épidémie de virus puisse se répéter », explique un cultivateur local.

Certains cultivateurs ont tout de même pris de l’avance et attendent une récolte dans les prochains jours. Selon eux, le succès ou l’échec de cette récolte déterminera si davantage de plantations seront faites pour l’été ou si la saison se terminera brusquement. « De toute façon, c’est une saison à oublier pour les pastèques. Les jours d’abondance où les pastèques excédentaires étaient utilisées pour nourrir le bétail, sont révolus », conclut-il avec une pointe de nostalgie.