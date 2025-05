Tinghir organise le Forum des gorges et des oasis

Partager

Du 2 au 4 mai prochain, Tinghir accueillera le Forum des gorges et des oasis, un événement placé sous le thème « Gorges et Oasis : Leviers pour un développement territorial durable dans la région ».

Organisé par le Conseil provincial du tourisme de Tinghir, avec le soutien de la préfecture de la province, ce rendez-vous ambitionne de fédérer les acteurs locaux autour des enjeux du développement durable.

Un programme multidimensionnel pour la région

Le forum propose un programme riche et varié mêlant activités culturelles, sportives, artistiques et scientifiques. Ces événements se dérouleront dans plusieurs communes de la province, avec pour objectif principal de mettre en valeur les atouts naturels et économiques des gorges et des oasis tout en sensibilisant la population locale à leur importance.

Dans le cadre de la promotion de l’éco-tourisme et des sports de montagne, des courses sportives seront organisées sur les pistes des gorges et des oasis. Ces compétitions réuniront de grandes figures du sport marocain, avec pour ambition de motiver les jeunes à pratiquer des activités sportives et à développer un esprit compétitif.

Soutenir les coopératives et valoriser les ressources locales

Une autre dimension majeure de l’événement est la promotion des produits de terroir des coopératives locales. Des expositions spécifiques seront mises en place pour présenter les savoir-faire régionaux et améliorer les techniques de production. Ces espaces offriront aux acteurs locaux l’opportunité de partager leurs expériences et d’apporter une plus grande visibilité à leurs produits.

Le forum prévoit également un hackathon provincial, centré sur la préservation des oasis et des gorges. Cette initiative permettra aux jeunes de proposer des solutions innovantes face aux enjeux environnementaux et économiques de la région. L’objectif est de stimuler l’innovation tout en renforçant les liens entre les nouvelles générations et leur territoire.

Une approche scientifique pour enrichir les débats

En parallèle, des séminaires scientifiques réuniront des experts et des chercheurs provenant d’universités et d’institutions publiques marocaines. Ces rencontres favoriseront l’échange d’expériences et permettront d’explorer les meilleures pratiques pour la valorisation des richesses naturelles de Tinghir. Le rôle des gorges et des oasis en tant qu’atouts stratégiques pour le développement durable sera au cœur des discussions.

Le Forum des gorges et des oasis s’inscrit dans une démarche ambitieuse visant à renforcer le dynamisme de la région de Tinghir. Entre éco-tourisme, innovation et valorisation des ressources locales, cet événement incarne une vision proactive du développement durable. Il promet d’être une plateforme incontournable pour fédérer les acteurs locaux, promouvoir les talents et positionner Tinghir comme un modèle régional de durabilité.