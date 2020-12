Production agricole : le Maroc n'a rien à envier à la Turquie et à l'Espagne.

Partager

En tant que pays producteur, le Maroc est devenu un grand concurrent de l’Espagne et de la Turquie.

Ces dernières années, le Maroc a massivement investi dans le développement de ses filières agricoles et horticoles. Avec les nombreuses réformes, le Maroc est devenu un concurrent majeur et de taille pour des pays comme l’Espagne et la Turquie, et la croissance du Royaume se poursuit.

“Les petits agriculteurs marocains avaient l’habitude de vendre leurs produits sur le marché local, mais ils sont maintenant devenus des entreprises professionnelles se concentrant sur des marchés comme l’Europe et la Russie”, souligne à Freshplaza, Liesbeth Hamil, exportatrice belge.

Le pays dispose d’une large gamme de produits agricoles, et chaque année leur qualité s’améliore”, explique cette dernière. “Les méthodes agricoles traditionnelles sont presque obsolètes. Les entreprises deviennent professionnelles et certifiées pour répondre aux exigences européennes. Elles sont également très axées sur la durabilité et investissent dans l’énergie verte.”

«Comme en Europe, les centres de tri marocains sont largement automatisés. Le tri se fait principalement manuellement depuis des années. Mais dans de nombreux entreprises, ce n’est plus le cas. Les entreprises marocaines commencent également à attirer de grands investisseurs, en raison des bonnes terres agricoles et des faibles coûts de main-d’œuvre», poursuit Liesbeth.

Par conséquent, de nombreuses entreprises voient un potentiel dans le Royaume. Et force est de reconnaitre, qu’il n’a plus rien à envier aux pays producteurs tels que l’Espagne et la Turquie.