Des études montrent que les plantes ont une horloge biologique.

Des études montrent que les plantes ont également une horloge biologique.

Une recherche met en évidence que les plantes ont une horloge biologique et qu’un changement d’une seule lettre dans le code ADN des plantes peut potentiellement tout modifier.



L’horloge circadienne est le métronome moléculaire qui guide les organismes à travers le jour et la nuit – cocarde annonçant l’arrivée du matin et de la fin de la nuit. Chez les plantes, elle régule un large éventail de processus, de l’amorçage de la photosynthèse à l’aube à la régulation de la floraison.

Ces schémas rythmiques peuvent, selon Hortidaily, varier en fonction de la géographie, de la latitude, du climat et des saisons – les horloges des plantes devant s’adapter pour mieux s’adapter aux conditions locales.

Des chercheurs de l’Earlham Institute et du John Innes Center de Norwich voulaient mieux comprendre à quel point la variation circadienne existe naturellement, dans le but ultime de créer des cultures plus résistantes aux changements locaux de l’environnement – une menace pressante avec le changement climatique.

Pour étudier la base génétique de ces différences locales, l’équipe a examiné les rythmes circadiens variables chez les plantes d’Arabidopsis suédois afin d’identifier et de valider les gènes liés au changement de rythme de l’horloge.

Par ailleurs, les résultats de cette recherche peuvent aider les agriculteurs et les sélectionneurs de cultures à sélectionner les plantes dont les horloges sont les mieux adaptées à leur emplacement, contribuant ainsi à augmenter le rendement et même la capacité de résister au changement climatique.