Partager

tweet



Agriculture digitale : L’OCP déploie environ 30 unités de “smart blender” au niveau national

Après le succès enregistré lors des activités de production NPK adaptées aux cultures sucrières par Smart blender avec Cosumar, l’OCP veut généraliser des unités «Smart blender».

En effet, grâce à ses partenaires, l’OCP déploie actuellement une trentaine d’unités de production «Smart blender» au niveau national. «Ces machines intelligentes nous permettent de personnaliser la production des engrais selon les cultures, la qualité des sols ainsi que leurs besoins en produits fertilisants».

La méthode OCP se base aussi sur les analyses des sols, les plateformes d’expérimentation, la conception des engrais et le suivi des productions. Ce qui permet aux agriculteurs de constater l’évolution de leur rendement par rapport à leur production habituelle. Et ce, en tenant en compte d’autres facteurs de production. La «carte de fertilité des sols cultivés au Maroc», dénommé “Fertimap”constitue une véritable aubaine. En effet, cette carte de l’OCP a pour objectif d’atteindre une fertilisation raisonnée des cultures. Elle offre ainsi, une meilleure connaissance des 8,7 millions d’hectares de sols cultivés au Maroc. Egalement, elle permet de développer un système innovant de conseil en fertilisation. Réalisée dans le cadre d’une convention de recherche et de développement conclu entre le groupe et le ministère de l’Agriculture, elle vise aussi la mise en place d’une solution interactive sur les ressources en sol et leurs principales caractéristiques.

De plus, il y a la mise en place d’une offre de formules régionales à partir des analyses de sols. A ce jour 7,12 millions d’hectares ont été cartographiés et plus de 33.000 échantillons analysés. Ceci a permis de mettre gratuitement à disposition des agriculteurs une base de données sur le site du Fertimap. Ce dernier comprend la quantité de matière organique, le niveau de pH au sol,… Pareillement, il met la lumière sur la classe et la quantité d’engrais recommandés ou encore une estimation de coût.