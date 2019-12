Partager

Agriculture Maroc : 900 millions de dirhams pour financer les petits agriculteurs.

Ce mardi à Rome, le Maroc et le Fonds international de développement agricole (FIDA) ont signé un accord pour le lancement d’un nouveau projet de développement agricole.

Ce projet, financé par le FIDA à travers un prêt du FIDA de 31,9 millions d’euros et un don de 0,6 million d’euros et par le Maroc à hauteur de 43,6 millions d’euros et les bénéficiaires du projet pour 6,5 millions d’euros. Ce qui fait un total de 82,6 millions d’euros (environ 900 millions de DH). Ainsi, il “contribuera à faire progresser la productivité et les revenus de 11 200 ménages vulnérables touchés par les changements climatiques”. Le projet intitulé PRODER-Taza (Projet de développement rural intégré en zones de montagne du pré-Rif de Taza) sera réalisé dans les zones rurales de Tainaste et d’Aknoul, fortement touchées par la pauvreté et “contribuera à faire progresser la productivité et les revenus de 11 200 ménages vulnérables touchés par les changements climatiques”.

De même, il vise à développer un modèle d’arboriculture fruitière qui soit résilient et adapté à des périodes de sécheresse et à des températures plus élevées, le but étant de diversifier le modèle actuel, fondé sur la céréaliculture.

Environ 9.800 ha d’amandiers, 1.000 ha de figuiers et 600 ha d’oliviers seront plantés. D’anciens vergers d’amandiers seront réhabilités par greffage. Par ailleurs, 33.000 ha de terres cultivées seront protégés de l’érosion. À noter que 40% des bénéficiaires seront des femmes et des jeunes.