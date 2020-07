Produits de terroir : Plus de 1.600 coopératives et 22.000 petits agriculteurs accompagnés

Le nombre de coopératives au Maroc a évolué de 4.895 à 27.262 entre 2005 et 2019, avec 65% opérant dans l’agriculture.

Lors de la Journée Internationale des Coopératives, l’OCP a réuni vendredi les acteurs (institutions, chercheurs, coopératives, agriculteurs, économistes, agronomes…) impliqués dans le développement du secteur coopératif dans le cadre de l’Open Innovation Lab, sur « Les coopératives au Maroc, vers des modèles socio-économiques innovants, plus résilients et plus agiles ».

Entre autres sujets, le panel, relatif à « l’accompagnement des coopératives de produits de terroir: levier indispensable pour le développement socioéconomique dans le monde rural », a été animé par Mahjouba Chkail, Chef de Division de Promotion des Produits du Terroir à l’Agence pour le Développement Agricole (ADA), qui a expliqué le rôle de l’ADA en accompagnement des coopératives.

« Quelque 1.600 coopératives et plus de 22.000 petits agriculteurs sont accompagnés à travers la qualification des producteurs des produits de terroir, l’accès au marché, la participation aux salons, le E-commerce, le concours national des produits de terroir, les campagnes de sensibilisations et le label collectif « terroir du Maroc« , a-t-elle dit.

Pour ce qui est du « Soutien des coopératives, levier d’insertion économique : modèle du marché solidaire », axe d’un autre panel, il a été animé par Rachid El Badri, chef de projet à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, qui a présenté les axes d’intervention de la fondation et un aperçu sur le marché solidaire de l’Oasis, les missions et les objectifs escomptés du marché, les partenaires de ce projet, le référencement et mode opératoire, souligne Hespress .

Il a souligné à ce propos que « 341 coopératives et 8378 produits sont référencés. Le cumul du CA depuis l’ouverture du Marché Solidaire (au 30 juin 2020) est de 120,584 millions de dirhams dont 89% du terroir ».