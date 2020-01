Les produits du Maroc en vedette à la Semaine verte internationale en Allemagne

Partager

Les produits marocains sont à l’honneur à la Semaine verte internationale à Berlin en Allemagne

Le Maroc participe à la “Semaine verte internationale” à Berlin pour la septième fois consécutive. Cet événement dédié à l’agriculture et à l’horticulture et réunissant plus des milliers d’exposants, coopératives et groupements d’intérêt économique, se tient du 17 au 26 Janvier 2020.

Ainsi, ces derniers se chargeront de présenter leurs produits régionaux et de faire l’apologie de leur culture. La participation du Maroc relève de l’agence marocaine d’exportations Foodex, affiliée au ministère marocain de l’Agriculture.

Le Maroc fera la promotion de sa gastronomie

L’un des plus anciens traiteurs du pays enchantera les invités du stand marocain pendant la Semaine verte. Ce dernier se chargera de d’effectuer un mélange de recettes traditionnelles et de tendances modernes. En effet, depuis plus de 67 ans, la société de restauration “Rahal Maître Traiteur” défend la haute cuisine du Royaume de plaisirs. Le chef Mohammed Rahal préparera du couscous, du poisson, du poulet, des plats de tajine et bien plus encore dans la cuisine en direct et révélera également l’une ou l’autre recette.

La culture marocaine mise en avant

On ne peut parler de Maroc sans énoncer la fameuse thé marocaine. En effet, les cérémonies traditionnelles du thé offrent la possibilité de tester le goût intense de la menthe marocaine. En plus de cela, elles permettent d’apprendre à préparer la boisson chaude typique. Les visiteurs peuvent également se convaincre de l’art traditionnel du henné et se faire tatouer sur place. Un supplément spécial attend les enfants: les jeunes invités pourront jeter un œil dans les coulisses de la cuisine ouverte et à préparer eux-mêmes des collations ou des pâtisseries marocaines. Le mélange musical de modernité et de tradition est assuré par Nabil Khalidi, un musicien de renommée nationale. Accompagné de chants traditionnels et de danses folkloriques, il crée une ambiance détendue dans le “Royaume des délices”.