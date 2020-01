Les produits de terroir de la ville de Tiznit à l’honneur

Partager

tweet



Les produits de terroir de la ville de Tiznit seront mis à l’honneur

La ville d’Agadir accueille, du 18 au 25 janvier, les « Journées de la province de Tiznit à Agadir ». Ces dernières promeuvent les produits de terroir, le potentiel économique tout comme les atouts naturels et culturels de cette province.

Plus de 60 coopératives et entreprises de production de produits d’artisanat et de terroir, qui caractérisent la province de Tiznit, prennent part aux expositions de ces journées. Le Conseil provincial de Tiznit en collaboration avec la direction provinciale de l’Agriculture et le concours de plusieurs acteurs institutionnels et de la société civile de la province et de la région de Souss-Massa… souhaitent promouvoir un éventail de produits.

La production des produits du terroir, notamment le safran, l’argan, l’huile d’olive, etc., est en forte croissance. En effet, le Maroc s’est lancé à la participation de plusieurs salons agricoles, au niveau national tout aussi bien qu’à l’international. Ceci lui a permis non seulement d’asseoir sa notoriété mais également de générer des revenus au profit des locaux.

L’apologie de ces produits rentre dans le cadre de la stratégie initiée par le Plan Maroc Vert (PMV). Ceci se donne comme ambition de mettre en avant et de commercialiser la production nationale. Dès lors, cela permet à l’agriculture nationale de renforcer sa présence sur le marché mondial.