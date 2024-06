Copag envisage un partenariat pour une usine au Nigeria

Partager

La coopérative agricole marocaine Copag pourrait bientôt étendre son expertise en dehors des frontières nationales, en s’associant pour la création d’une usine de produits laitiers dans l’État de Gombe, au nord-est du Nigeria. Cette initiative découle de l’intérêt manifesté par le gouverneur de Gombe, Muhammadu Inuwa Yahaya, lors de sa récente visite au complexe laitier de Copag à Taroudant.

Le projet, qui s’annonce comme un partenariat public-privé, pourrait voir le jour grâce à une collaboration étroite entre l’État de Gombe, Copag, et des investisseurs locaux. La visite de la délégation nigériane au Maroc, menée par le gouverneur Yahaya, a été une étape clé pour poser les jalons de cette initiative ambitieuse. Selon Le360 les discussions ont porté sur la création d’une usine laitière semblable à celle de Taroudant, mais à une échelle plus modeste adaptée au contexte local.

La délégation nigériane a pu découvrir de près les différentes unités du complexe de Copag, notamment celles dédiées à la transformation du lait, à la production de jus et à la fabrication d’aliments pour animaux. Impressionné par l’efficacité et la durabilité du modèle de Copag, le gouverneur Yahaya a exprimé son souhait de reproduire ce succès dans l’État de Gombe.

L’État de Gombe compte capitaliser sur la vaste réserve de pâturage de Wawa-Zange pour la collecte et la transformation du lait. Selon Yahaya, ce partenariat pourrait non seulement moderniser le secteur de l’élevage dans la région mais aussi stimuler l’économie locale en créant des emplois. Il a précisé que l’objectif était d’introduire des produits laitiers variés et de qualité, tels que du lait aromatisé, du beurre, du fromage et du yaourt, en s’inspirant du modèle de Copag.

Copag, représentée par son président Mhamed Loultiti, a répondu favorablement à cette sollicitation préicse la même source. Loultiti a affirmé l’engagement de la coopérative à apporter son expertise technique et son soutien au projet.

Ce projet marque une étape importante dans la stratégie d’internationalisation de Copag, qui voit en cette collaboration une opportunité de partager son savoir-faire et de contribuer au développement durable d’une région prometteuse en termes de production laitière.