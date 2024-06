Duroc recrute un(e) chargé(e) d’achats (Dakhla)

Partager

Duroc est leader marocain dans la production et l’exportation des tomates de spécialité. Duroc exporte dans toute l’Europe et cible particulièrement la Grande Distribution. Deux zones de production (le Souss et Dakhla) garantissent une disponibilité 12 mois sur 12.

Filiale de Delassus Group, ses équipes sont parvenues à maintenir un esprit de famille tout en s’intégrant dans une gestion moderne. Venez rejoindre les 4800 employés de Duroc et apportez votre contribution. Envoyez votre candidature en indiquant la référence de l’offre d’emploi ci-dessous.

Site web : www.duroc.ma

Adresse mail: [email protected]

