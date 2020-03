Partager

La capacité du barrage Mohamed V à Nador sera multipliée par 4

Le projet de surélévation du barrage Mohammed V (province de Nador) permettra d’augmenter à 950 millions de m3 la capacité de retenue de cet édifice contre 240 millions de m3 actuellement.

Le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara a affirmé ceci ce lundi. Lors d’une visite de terrain aux barrages de Mechraâ Hamadi (province de Taourirt) et Mohammed V, Amara a indiqué que les travaux de surélévation débuteront durant l’année. Ce chantier mobilisera un investissement de 1,3 milliard de DH et permettra d’appuyer le secteur agricole, en plus d’assurer l’approvisionnement en eau potable de la province.

Ainsi, la hauteur dudit barrage se portera à 73m contre 63 actuellement. Construit entre 1960 et 1967 sur l’oued Moulouya, le barrage en béton a permis de créer à sa mise en eau une retenue de 730 millions de m3. Cette capacité se verra réduite à 240 millions de m3 actuellement à cause du phénomène d’envasement et de sédimentation.

Il faut rappeler que le Maroc fait face à des taux de remplissage des barrages relativement faibles cette année.