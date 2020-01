Partager

Eau et irrigation : Le barrage “Moulay Abderrahmane” voit le jour à Essaouira avec une enveloppe de 920 MDH

La Vision Royale d’un développement durable et intégré du monde rural s’est, une nouvelle fois, concrétisée. En effet, le Roi a initié ce jeudi des projets hydrauliques, hydro-agricoles et d’eau potable dans la province d’Essaouira. Le Souverain a, ainsi, procédé à l’inauguration du barrage “Moulay Abderrahmane”, réalisé sur l’oued Ksoub pour une enveloppe budgétaire globale de 920 millions de dirhams (MDH).

En plus de cela, le Roi a montré son intérét pour le projet d’aménagement hydro-agricole du périmètre “Ksoub” à l’aval du nouveau barrage. Ce projet d’envergure mobilise des investissements de l’ordre de 238 MDH. Dès lors, en accord avec le nouveau plan pour l’eau et l’irrigation, Il a ainsi fait part de projets d’eau potable concernant la réalisation d’une station de traitement des eaux du barrage “Moulay Abderrahmane” et la pose de conduites d’adduction de ses eaux (135 MDH), de même, que celui de renforcement de l’accès à l’eau potable en milieu rural d’un montant de 192 MDH.