Espagne: Le secteur de l’ail fortement menacé

Partager

tweet



Les mesures destinées à pallier le manque de travailleurs ne suffisent pas au secteur de l’ail en Espagne.

L’Association nationale des producteurs et distributeurs d’ail d’Espagne (ANPCA) a exprimé sa profonde préoccupation face au manque de main-d’œuvre pour la prochaine récolte d’ail en Espagne, principal producteur européen.

Le secteur de l’ail en Espagne est sous tension. La région d’Andalousie, où la campagne devrait commencer au début du mois de mai, demande des mesures pour garantir que la forte demande de main-d’œuvre sera satisfaite. En effet, 4.500 travailleurs seront nécessaires dans la première phase pour que le nouvel ail puisse atteindre les rayons des supermarchés espagnols et européens. La récolte d’un seul hectare d’ail nécessite environ 50 ouvriers et la ferme moyenne compte environ 24 hectares.

Lire aussi: Fruits rouges: Les saisonnières marocaines au secours de l’Espagne

En plus de cela, s’ajoutent le manque de temps pour planifier la formation et l’application de mesures de protection du travail pour les nouveaux travailleurs. Pour cause: ces derniers viennent d’autres secteurs, ce qui rend la tâche difficile. L’aspect le plus important à prendre en compte est le fait que travailler dans l’agriculture n’attire pas les chômeurs. En effet, les conditions de travail difficiles et les sacrifices que ce travail nécessite en été font que certains fuient le secteur.