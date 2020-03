Partager

Au Maroc, le secteur agricole recrute le plus les femmes.

Plus de 4 femmes sur 10 sont recrutées par le secteur agricole au Maroc. En effet, «l’agriculture, forêt et pêche» pourvoit le plus d’emploi aux femmes avec 46,9% de l’emploi féminin.

Ensuite, viennent les «services» avec une proportion de 38,5% alors que «l’industrie y compris l’artisanat» contribue avec 14% des postes d’emploi féminins. Plus d’un tiers des femmes (37,7%) sont des ouvrières ou manœuvres agricoles ou de la pêche, 13,2% des manœuvres non agricoles, manutentionnaires des petits métiers et 11,2% des employées. Par ailleurs, l’analyse de la structure des femmes actives occupées selon les grands groupes de professions révèle aussi que 10,8% travaillent dans l’artisanat ou sont ouvrières qualifiées des métiers artisanaux et 9% des exploitantes agricoles.