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المبيدات الحشرية: آخر إصلاحات الاتحاد الأوروبي تهدد القطاع الزراعي المغربي

سيكون فرحة الفائض من الصادرات الزراعية والغذائية المغربية داخل الاتحاد الأوروبي قصير الأجل. في الواقع ، يمكن أن تكون الإصلاحات الأخيرة للمبيدات بمثابة تغيير في اللعبة

بعد قرار لوكسمبورغ في يناير الماضي يحظر استخدام الغليفوسات بشكل كامل ، والذي يهدد بإحداث تأثير كرة الثلج في بقية الدول الأوروبية ، جاء حظر جديد لضرب الواردات الأوروبية من الفواكه والخضروات المعالجة بالكلوربيريفوس ؛ مبيد آخر خطير بنفس القدر على صحة الإنسان.

وهذه المرة ، وافقت جميع أعضاء الدول في الاتحاد الأوروبي على مثل هذا الحظر. ومع ذلك ، مثل الغليفوسات (مبيدات الأعشاب التي انتقدت على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم لمخاطرها المسببة للسرطان على البشر) ، لا يزال يتم تسويق الكلوربيريفوس في المغرب من خلال 53 ؛ من ONSSA أجل مكافحة الآفات التي تؤثر على العديد من المحاصيل وفقا لمؤشر الصحة النباتية

تأثير هذه الإصلاحات على المنتجات المغربية

عندما نعلم أن الاتحاد الأوروبي يجسد المنفذ الرئيسي لصادراتنا الغذائية (التي تمثل ثلثي) ، فإن القلق مشروع في حين أن الصادرات المغربية من المنتجات الزراعية لم تكن قوية مثلما هي الان بالنسبة للمحاصيل بستنة السوق التقليدية (الطماطم ، الفاصوليا الخضراء ، إلخ) ؛ أو بالنسبة للمنتجات التي يكون فيها المنحدر حديثًا نسبيًا (البطيخ والفواكه الحمراء ، إلخ). علاوة على ذلك ، تضاعفت صادراتنا من المواد الغذائية الزراعية تقريبًا بين عامي 2010 و 2019. وقد ارتفعت إلى ما يقرب من 60 مليار درهم ؛ ناهيك عن أن صحة المستهلكين المغاربة على المحك.

السؤال المزعج الذي يطرح نفسه: ماذا سيفعل ONSSA في الواقع ، تنص المادة 5 من القانون رقم 42-95 المتعلق بمراقبة وتنظيم تجارة المبيدات للاستخدام الزراعي على أنه عند اتباع حقيقة جديدة … أو ، ربما ، بعد فحص جديد ، لم يعد المنتج يفي بشروط الفعالية والأمان فيما يتعلق بالبشر أو الحيوانات أو بيئتهم ، أو يتم سحب الموافقة أو ترخيص البيع