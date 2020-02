Partager

Les agents de l’ONSSA se forment sur les pesticides agricoles contrefaits

Les agents de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) entameront une formation sur les pesticides agricoles contrefaits.

La lutte contre les pesticides contrefaits et frauduleux commencent déjà pour l’ONSSA. En effet, une soixantaine d’inspecteurs régionaux de l’Office national de sécurité sanitaire de produits alimentaires, ainsi qu’aux représentants nationaux et internationaux de l’industrie phytosanitaire et experts du domaine profiteront d’une formation à cet égard, le 12 mars prochain.

Il faut noter que «le développement du marché des pesticides s’est malheureusement accompagné du commerce de pesticides frauduleux ces dernières années. Cette activité criminelle s’est développée à travers des importations et des activités illicites à l’intérieur du pays».

Ainsi, au terme de la formation, les participants se verront sensibilisés sur l’importance des pesticides à usage agricole pour la durabilité de l’économie agricole du Maroc. Egalement, ils sauront concrètement les risques et les impacts liés à l’usage des pesticides frauduleux sur l’économie agricole. Par ailleurs, ils seront outillés pour identifier et saisir les pesticides frauduleux et engagés à communiquer sur les saisies opérées.

L’association CropLife qui dispensera la formation compte également rappeler la responsabilité de l’ONSSA; ainsi que celle des autres acteurs dans l’assainissement du marché. Elle fournira des moyens de reconnaissance et d’identification des pesticides frauduleux au cours des opérations d’inspection et de contrôle.