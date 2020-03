Fruits et légumes : Les exportations marocaines ont atteint 4% de plus dans l’UE

Partager

tweet



Les exportations de fruits et légumes marocains ont atteint 4% de plus dans l’UE

Selon les données de l’Office des statistiques de l’Union européenne, Eurostat, les importations de fruits et légumes de l’UE en provenance du Maroc ont augmenté de 4% en 2019 par rapport à 2018.

Elles ont totalisé 1,4 million de tonnes, tandis que celles de l’Espagne ont augmenté de 8%, atteignant 430.299 tonnes. L’UE a importé 859.095 tonnes de légumes marocains. Par ailleurs, les tomates se sont démarquées avec 481.706 tonnes et une croissance de 7% par rapport à 2018. Parallèlement, les importations de fruits se sont élevées à 533.065 tonnes, les produits les plus importants étant la pastèque et les oranges. Au cours des cinq dernières années, les exportations de légumes marocains vers l’UE ont augmenté de 26% et celles de fruits de 53,6%.

Lire aussi : Plan Maroc Vert : Les principales réalisations du programme agricole

Au sein de l’UE, l’Espagne est l’un des principaux marchés de destination des exportations marocaines, malgré le chevauchement entre les cultures et les calendriers de production. En effet, en 2019, l’Espagne a importé 267.360 tonnes de légumes marocains; 10% de plus qu’en 2018. Les importations de fruits se sont élevées à 162.939 tonnes; 4% de plus. Au cours des cinq dernières années, les importations espagnoles de légumes du Maroc ont augmenté de 62% et celles de fruits de 126%.