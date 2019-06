Partager

tweet



Paroles de lecteurs: « les céréaliers se font avoir et doivent être protégés » …

AgriMaroc.ma c’est aussi un espace de partage. Aujourd’hui nous avons le plaisir de relayer le témoignage d’un abonné, lequel pointe du doigt les dérives que rencontrent les petits céréaliers, un rappel essentiel remonté du terrain.

Pour la filière céréalière, le ministère de l’agriculture devrait dans le cadre de la protection et la moralisation de la filière protéger les paysans de la région de Berrechid lors de la commercialisation de leurs récoltes.

En effet à Berrechid, profitants de l’analphabétisme et de la naïveté de pauvres agriculteurs dont certains ne savent même pas interpréter un ticket de pesée, les acheteurs volent purement et simplement ces pauvres céréaliers.

Parmi les subterfuges employés :

Tricherie sur la tare des camion de transport souvent avec la complicité des responsables de bascules.

Déduction du total pesé d’une quantité énorme pour soit disant le fait qu’ils achètent en gros mais vendent au détail sac par sac !!!!! et bien d’autres raisons aussi absurdes les unes que les autres.

Entente entre les 4 ou 5 gros acheteurs qui offrent bizarrement le même prix pour les céréales même de très bonne qualité qu’ils dénigrent.

Accord avec leurs ouvriers manipulateurs pour que ceux-ci réclament au vendeurs de grains des sacs gratuits , afin que l’acheteur ne leur paie qu’un faible salaire , le complément étant à la charge et à son corps défendant du pauvre paysan.

Et bien d’autres malhonnêtetés qui font qu’après une année de labeur avec des labours et semages à crédit qu’il faut rembourser aussitôt la récolte vendue, beaucoup de petits céréaliers n’ont plus que quelques sac pour leur consommation personnelle et la paille laissée sur place (Lahssida) pour leur bétails , quand aux balles de paille, c’est une autre histoire aussi affligeante.

Un abonné