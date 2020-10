L'expérience du Maroc à la COP22 adulée par le Royaume-Uni.

Partager

tweet



Le ministre britannique de l’Environnement revient sur l’expérience du Maroc à la COP22.

Lors d’une visite virtuelle au Maroc, le ministre britannique de l’Environnement international, Lord Goldsmith et le ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement Aziz Rabbah se sont entretenus sur la manière d’étendre les liens Royaume-Uni-Maroc pour soutenir l’énergie propre.

Le Maroc s’est démarqué sur la scène internationale, à travers ses réalisations et ambitions dans la lutte contre le changement climatique aussi bien à l’échelle nationale qu’à celle continentale. Ainsi, lors de ladite vite, les deux ministres n’ont pas manqué d’évoquer «l’expérience de la COP22 du Maroc, ses objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables et son rôle de défenseur du climat sur l’adaptation et la résilience en Afrique».

Ils ont également abordé comment le Royaume-Uni et le Maroc pourraient approfondir leur partenariat dans le pays, et dans le cadre de la COP26, pour soutenir l’énergie propre et la croissance verte, selon Yabiladi.

Lire aussi : Changement climatique au Maroc : De grandes réformes en vue

Lors de cette même visite, Lord Goldsmith a participé à une table ronde avec des experts nationaux marocains et des responsables institutionnels et a entendu parler de «l’action marocaine pour protéger la biodiversité et la nature pour réduire l’impact climatique».

En tant que président de la COP26, le Royaume-Uni est clair sur la nécessité d’une action climatique mondiale urgente. Les discussions d’aujourd’hui ont souligné que le Royaume, avec sa forte volonté politique et son leadership à travers une action pratique sur les énergies renouvelables et l’adaptation dans l’agriculture, est un partenaire important en Afrique pour relever ce défi mondial.