انتقل إنتاج الموز بالمغرب من 2000 طن إلى 335 ألف طن على مدى أربعة عقود

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عرفت زراعة الموز نموا كبيرًا على مر السنين، حيث انتقل الإنتاج من 2000 طن في عام 1979 إلى 335 ألف طن في عام 2019 یعتبر الموز من أهم محاصیل الفاكهة الاستوائیة في جميع أنحاء العالم ، و يؤدي دورا هاما في اقتصاد كثير من الدول بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية واقبال المستهلك ٕ عليه أكثر من باقي الفواكه الأخرى لما یتمیز به من حلاوة الطعم والنكهة المميزة للموز ، و یتمیز أيضا عن باقي الفواكه بإمكانية توافره بالأسواق طوال العام علاوة على قابلية ثماره للنقل والتداول والتخزين



تم إدخال هذه الفاكهة للمغرب في أربعينيات القرن الماضي ، وقد شهدت زراعة الموز نموا كبيرًا على مر السنين، حيث انتقل الإنتاج من 2000 طن في عام 1979 إلى 335.542 طن في عام 2019 ، بمعدل نمو سنوي يقدر ب% 4.9

وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ( الفاو) ، بلغت المساحة المخصصة لزراعة هذه الفاكهة الاستوائية بالمغرب في عام 2018 : 8412 هكتار مع غلة للهكتار الواحد تقدر بأكثر من 38 طنًا

الصنف دوارف كافنديش هو أكثر أصناف الموز انتشارًا في المغرب. يزرع بشكل كبير بأورير الواقعة في سوس ماسة. يتميز هذه الصنف بنكهة حلوة وهو أكثر أنواع الموز شعبية للأغراض التجارية.

ينتج المغرب حاليًا 0.3٪ من إجمالي الموز المنتج في العالم. كما أنه يحتل المرتبة38 في قائمة البلدان المنتجة للموز. و يُخصص الجزء الأكبر من هذه الإنتاج للاستهلاك المحلي.

وبالتالي ، لا يزال المغرب يعتمد على واردات الموز ، وخاصة من جزر الكناري. من حيث القيمة ، اقتربت واردات هذا المنتج الزراعي من 13.76 مليون دولار بزيادة قدرها 3.4 ٪ منذ عام 2014 على الرغم من انخفاضها بنسبة10 بالمائة مقارنة بعام 2018