Accueil / مستجدات فلاحية / أخبار فلاحية وطنية /  انتقل إنتاج الموز بالمغرب من 2000 طن إلى 335 ألف طن على مدى أربعة عقود

 انتقل إنتاج الموز بالمغرب من 2000 طن إلى 335 ألف طن على مدى أربعة عقود

agrimaroc agrimaroc 13/07/2020 أخبار فلاحية وطنية, التشجير, الخضر و الفواكه, المحاصيل, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 0 Vues

عرفت زراعة الموز نموا كبيرًا على مر السنين، حيث انتقل الإنتاج من 2000 طن في عام 1979 إلى 335 ألف طن في عام 2019

یعتبر الموز من أهم محاصیل الفاكهة الاستوائیة في جميع أنحاء العالم ، و يؤدي دورا هاما في اقتصاد كثير من الدول بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية واقبال المستهلك ٕ عليه أكثر من باقي الفواكه الأخرى لما یتمیز به من حلاوة الطعم والنكهة المميزة للموز ، و یتمیز أيضا عن باقي الفواكه بإمكانية توافره بالأسواق طوال العام علاوة على قابلية ثماره للنقل والتداول والتخزين

تم إدخال هذه الفاكهة للمغرب في أربعينيات القرن الماضي ، وقد شهدت زراعة الموز نموا كبيرًا على مر السنين، حيث انتقل  الإنتاج من 2000 طن في عام 1979 إلى 335.542 طن في عام 2019 ، بمعدل نمو سنوي يقدر ب% 4.9
évolution-production-bananes-maroc
(منحنى تطور انتاج الموز بالمغرب (الفاو 
وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ( الفاو) ، بلغت المساحة المخصصة لزراعة هذه الفاكهة الاستوائية بالمغرب في عام 2018 : 8412  هكتار مع غلة للهكتار الواحد تقدر بأكثر من 38 طنًا
الصنف دوارف كافنديش هو أكثر أصناف الموز انتشارًا في المغرب. يزرع بشكل كبير بأورير الواقعة في سوس ماسة. يتميز هذه الصنف بنكهة حلوة وهو أكثر أنواع الموز شعبية للأغراض التجارية.
  ينتج المغرب حاليًا 0.3٪ من إجمالي الموز المنتج في العالم. كما أنه يحتل المرتبة38 في قائمة البلدان المنتجة للموز. و  يُخصص الجزء الأكبر من هذه الإنتاج  للاستهلاك المحلي.
وبالتالي ، لا يزال المغرب يعتمد على واردات الموز ، وخاصة من جزر الكناري. من حيث القيمة ، اقتربت واردات هذا المنتج  الزراعي من 13.76 مليون دولار بزيادة قدرها 3.4 ٪ منذ عام  2014 على الرغم من انخفاضها بنسبة10 بالمائة مقارنة بعام 2018

Tags

Regardez aussi

 تتبع سيرورة المشاريع الفلاحية بإقليم الصويرة

 تتبع سيرورة المشاريع الفلاحية بإقليم الصويرة تعبأت السلطات الإقليمية بالصويرة قصد ضمان تتبع سير عدد …

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Newsletter
Powered by AgriSolutions
AgriMaroc.ma © Copyright 2020, Tous droits réservés.
MENU