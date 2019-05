La Fondation OCP s’allie à Mujeres por Africa pour promouvoir l’agriculture durable

Partager

La Fondation OCP et son homologue espagnole « Mujeres por Africa » s’allient pour l’amélioration des conditions de vie des femmes africaines dans le milieu agricole la promotion d’une agriculture durable.

Les deux fondations ont signé des accords visant à mettre en œuvre plusieurs projets intégrés de développement agricole visant à réduire les inégalités et soutenir l’autonomisation de la femme africaine.

Ainsi, elles lanceront un nouveau projet pour l’amélioration de la recherche agricole au Sénégal, et ce, en formant des chercheuses et doctorantes sénégalaises spécialistes en agriculture durable au niveau de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir (UM6P), indique leconomiste.com.

Ce projet intitulé FUERTES, (Femmes unies ensemble pour la recherche, la technologie, l’environnement et la science) permettra notamment de renforcer les capacités techniques et scientifiques des bénéficiaires pour consolider leur leadership et de construire un réseau stratégique de chercheuses dans le domaine agricole en Afrique. Les formations seront assurées à l’UM6P. À noter que l’UM6P nouera aussi des liens avec l’Université de Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass (USSEIN) du Sénégal.